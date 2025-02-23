Kayserispor: 1 - Göztepe: 0 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Kayserispor oldu.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Duckens Nazon attı.

Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ile yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor. Kayserispor, Göztepe maçıyla birlikte Jakirovic yönetiminde ligde dördüncü maçına çıktı. Bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Kayserispor, yenilgi yaşamadan 8 puan topladı. Kayserispor, Jakirovic öncesi 5 maçta galibiyet yaşayamamıştı.