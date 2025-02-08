Kayserispor: 3 - Konyaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor evinde Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 55. dakikalarda Duckens Nazon ve 23. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.
Konyaspor'un gollerini ise 45+1'de Danijel Aleksic ve 69. dakikada Blaz Kramer kaydetti.
Konyaspor'da Emmanuel Boateng maçın 90+1. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Konyaspor, maçın 86. dakikasında Hamidou Keyta'nın golüyle durumu 3-3'e getirdi ancak VAR'da yapılan yaklaşık 5 dakikalık incelemenin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonuçla birlikte ligde 6 maç aradan sonra kazanan Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetimindeki ilk galibiyetini aldı. Kayserispor puanını 23'e yükseltmiş oldu.
Konyaspor'un deplasmanda kazanamama serisi 4 maça yükseldi ve 24 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor deplasmanda Eyüpspor'a konuk olurken, Konyaspor evinde Samsunspor'u ağırlayacak.