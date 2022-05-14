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Kayserispor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti

Kayserispor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 MAÇ SONUCU

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Sağ taraftan Ramazan Civelek'in kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

32. dakikada Yasir Subaşı'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada rakiplerinin arasından iyi yükselen Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan soluna gelen topu uzanarak son anda çeldi.

45+3. dakikada Kayserispor farkı ikiye çıkardı. Sağ taraftan kazanılan serbest atışta, Emrah Başsan'ın ceza sahasına gönderdiği etkili ortada altıpas önünden Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Mane, rakiplerini geçtikten sonra topu Gökhan Sazdağı'na aktardı. Sol çaprazdan Gökhan Sazdağı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla sol kale direğinin dibinden auta çıktı.

72. dakikada ev sahibi ekip, skoru 3-0'a getirdi. Uğur Demirok'un uzun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Yasir Subaşı'nın içeriye çevirdiği topla penaltı noktası civarında buluşan Hayrullah Erkip'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti.

Karşılaşma, Kayserispor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Furkan Ürün

Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Ramazan Civelek (Dk. 60 Arif Kocaman), Kolovetsios, Uğur Demirok, Yasir Subaşı (Dk. 76 Kemen), Campanharo, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Abdulkadir Parmak), Emrah Başsan (Dk. 46 Mane), Gökhan Sazdağı, Mustafa Pektemek (Dk. 46 Hayrullah Erkip), İlhan Parlak

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Karim Hafez, Awuku, Campi, Kerem Altunışık (Dk. 58 Burak Efe Yaz), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 84 Berat Mert), Atakan Müjde (Dk. 84 Erşan Yaşa), Mert Miraç Altıntaş (Dk. 84 Emircan Bayrakdar), Barış Başdaş, Umut Taniş (Dk. 73 Haqi Osman), Tetteh

Goller: Dk. 10 ve 45+3 Gökhan Sazdağı, Dk. 72 Hayrullah Erkip (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Campanharo (Yukatel Kayserispor), Dk. 70 Atakan Müjde, Dk. 79 Tetteh, Dk. 81 Rahman Buğra Çağıran (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

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