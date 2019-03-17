Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 25 maçta 57 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde haftaya lider giriyor. Son iki maçından 1 puan alabilen İstikbal Mobilya Kayserispor ise 32 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR

STAT: Kadir Has Stadı

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Biyik, Kucher, Şamil, Hasan Hüseyin, Varela, Chery, Umut Bulut, Kravets

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Kudriashov, Gökhan İnler, İrfan Can, Visca, Mossoro, Arda, Robinho

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

SÜPER LİG PUAN DURUMU

EMRE BELÖZOĞLU CEZALI

Başakşehir'de sarı kart cezalısı kaptan Emre Belözoğlu, Kayseri deplasmanında yer almıyor. Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe mücadelesinin 86. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

Öte yandan ligdeki son 11 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibinde Fransız sol bek Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor. Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy, bu mücadelede de forma giyemiyor.

20. RANDEVU

2019 yılında sahasında hiç yenilmeyen İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2019 yılında hiç yenilgi yüzü görmeyen Medipol Başakşehir 20. kez karşı karşıya... Süper Lig'de ise bugüne kadar 19 kez karşılaşan iki ekip arasındaki rekabette lig liderinin önde olduğu görülüyor. 19 maçta İstikbal Mobilya Kayserispor 5 kez kazanırken Medipol Başakşehir ise 10 kez galip geldi. 4 maç da berabere bitti. Bu müsabakalarda sarı kırmızılı takım 15 gol atarken Başakşehir ise 23 gol kaydetti.