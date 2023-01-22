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Kayserispor - Beşiktaş CANLI YAYIN

Kayserispor - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, üst üste 4. galibiyetini almanın peşinde

Kayserispor - Beşiktaş CANLI YAYIN hangi kanalda? Kayserispor Beşiktaş maçı ilk 11'leri ve kadroları! Aboubakar oynuyor mu? Kayseri BJK maçı canlı skor
HABERTURK.COM / Ajanslar

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk oluyor.

2' Redmond

STAT: RGH EnerTürk Enerji
SAAT: 16.00
HAKEM: Mete Kalkavan
YAYIN: beIN Sports 1

KAYSERİSPOR: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kemen, Cardoso, Mensah, Campanharo, Mane, Gökhan

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Salih Uçan, Gedson, Tayfur Bingöl, Redmond, Muleka, Cenk Tosun

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET PEŞİNDE

Süper Lig'in son 3 haftasını galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup ederek bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi elde etmeye çalışacak.

Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 32 puanla 5. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Kayserispor ise haftaya 26 puanla 8. basamakta girdi.

5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku, Romain Saiss ve Gedson Fernandes kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 21. haftada Corendon Alanyaspor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerlerini alamayacak.

44. RANDEVU

Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor ile 44. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 43 maçın 25'ini siyah-beyazlı ekip kazandı, 10'undan Kayserispor galip ayrıldı. 8 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde Kayserispor ile oynadığı son 5 müsabakayı kazandı.

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