Kayserispor'da iki oyuncu daha eksik!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'un Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacağı maçta iki futbolcu daha forma giyemeyecek.

Kayserispor'un Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği maçta kırmızı kart gören Majid Hosseini ile sarı kart gören Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Miguel Cardoso ve Dimitrios Kolovetsios, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşmüştü.

Öte yandan Kayserispor'a Stephane Bahoken ve Yaw Ackah'tan da kötü haber geldi.