Süper Lig'de sezonu kapanış maçında Fenerbahçe, depalasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile çıkış yakalayan Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet. İşte büyük bir merakla beklenen Kayserispor Fenerbahçe maçı ile ilgili detaylar...



KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor Fenerbahçe Sivasspor maçı 15 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20:30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak...

FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11



Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia.