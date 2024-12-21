Kayserispor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçında Galatasaray, Kayserispor'a konuk oluyor. Lig'de oynadığı 15 maçta 13 galibiyet 2 beraberliği bulunan sarı kırmızılılar 41 puanla lider konumda bulunuyor. Öte yandan 3 galibiyet 6'şar beraberlik ve mağlübiyeti olan Kayserispor, 15 puanla 16. sırada yer alıyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Kayserispor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig lideri Galatasaray, 17. hafta maçında yarın Kayserispor'a konuk olacak. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, maçtan galibiyetle ayrılıp puan farkını 8'e çıkarmayı hedefliyor. Cimbom, Kayserispor karşısına bu motivasyonla çıkıp yeni yıla namağlup ünvanıyla girmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Kayserispor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
KAYSERİSPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kayserispor- Galatasaray maçı 22 Aralık Pazar (yarın) 16.00'da oynanacak.
KAYSERİSPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Kritik karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
SALLAI CEZALI
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı kart cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.
KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11
Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanviner, Carole, Hasan Ali, Kartal, Karimi, Bourabia, Boa Morte, Bahoken
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Jakobs, Mertens, Yunus, Osimhen