STAT: Kadir Has
HAKEM: Yasin Kol
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 2
KAYSERİSPOR: Lung, Carole, Kolovetsios, Uğur, Ramazan, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Thiam, Gökhan
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Umut, Yusuf, Jorgensen
TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan
Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk oluyor.
Ligde oynadığı 3 maçın 1'ini kazanan ve 2'sinde berabere kalan Kasımpaşa, hanesine yazdırdığı 5 puanla 8. sırada yer alıyor. Yaptığı müsabakalarda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Kayserispor ise 4 puanla 12. basamakta bulunuyor.
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