İHA

Kayserispor'un önemli oyuncularından Emrah Başsan, Alanyaspor maçı hakemi Tugay Kaan Numanoğlu’na tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

Emrah Başsan, dün oynanan ve 3-1 kaybedilen Alanyaspor maçı sonrası sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, "Bırakın bu ayakları. İsyan etmeyelim diyoruz hak geçmesin ceza yemeyelim dedikçe üstümüze geliyorsunuz. Geçen haftanın günahını bu maç çıkart sonra kurban ol ne güzel Dünya. Çizgiler oynar ayaklar geri gelir. Futbol doğaçlama güzel. Masa başında düğmelerle değil" cümlelerini kurarak tepkisini dile getirdi.