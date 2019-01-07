Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ilgin ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını Antalya Belek’te yoğun bir şekilde sürdürüyor.

13 Ocak’ta tamamlanacak olan Antalya kampı öncesi Kayserispor son hazırlık maçını Boluspor ile oynayarak tamamlayacak. İlk hazırlık maçını dün Hollanda ekibi Go Ahead Eagles takımı ile oynayan ve 2-0 kaybeden Sarı-Kırmızılılar kamptaki son hazırlık maçını ise 10 Ocak Perşembe günü saat 17.00’de Boluspor ile karşı karşıya gelecek.

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