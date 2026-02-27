Canlı
        Haberler Yaşam Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfedildi

        Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfedildi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) görevli akademisyen Doç. Dr. Şahin Kök tarafından Kaz Dağları'nda yapılan araştırmada, 'Valeriana alliariifolia' bitkisi üzerinde beslenen yeni bir böcek türü keşfedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Kaz Dağları'nda keşfedildi

        ÇOMÜ Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök'ün yaptığı araştırmada Kaz Dağları'nda 'Valeriana alliariifolia' bitkisi üzerinde beslenen yeni bir böcek türü buldu.

        Keşfedilen yeni türe Çanakkale Boğazı'nın eski çağlardaki adı olan 'Dardanelles'e ithafen 'Aphis dardanelliensis' ismi verildi.

        Doç. Dr. Kök'ün hazırladığı makale hayvansal taksonomi dergilerinden olan ZOOTAXA dergisinde yayımladı.

