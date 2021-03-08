Bitlis'te 11 askerin şehit olmasına neden olan ve Türkiye'yi yasa boğan helikopter kazası sonrası kaza kırım en çok merak edilen şeylerden biri oldu. Kaza kırım ne demek? kaza kırım raporu nedir? İşte Kaza Kırımı ile ilgili bilgiler...

KIRIM NEDİR?

Sektörde, bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğradığı, yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselere denir.

KIRIMA UĞRAMAK NE DEMEK?

Helikopterin tekrar onarılmasına müsaade edecek düzeyde hasar görmesidir. Bu tarz olaylarda can kaybının olmaması kırım anlamına gelir. Can kaybının olması durumunda olay 'kırım' değil 'kaza' şeklinde ifade edilir.

UÇAKTA KIRIM NEDİR?

Uçağın kırıma uğraması da donanımın geri döndürülebilir hasara uğraması anlamına gelir. Uçağın kırıma uğraması ifadesi can kaybının olmadığı bir kaza anlamını taşıyabilir. Uçağın kısmen iyi durumda olduğu durumlarda kırım kelimesi kullanılır. Uçağın iniş ve kalkışında ya da hava koşullarındaki olumsuzluklarla uğradığı hasarı anlatabilir.

KAZA KIRIM EKİBİ

Uçak ve helikopter kazalarının nedenini, nasıl geliştiğini, ortaya çıkan hasarı herkes ve her şeyden önce inceleyen ekip. Havacılıkta tüm kazalara ilk müdahale eden, her havacılık biriminde (havaalanı, üs, teknik bakim merkezi) bulunan, yetkili kişilerden oluşan ekiptir. Kaza mahallini ilk inceleyip raporu veren bu birimdir.