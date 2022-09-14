Kazakistan'ın başkenti yeniden değişti

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ruslan Celdibay tarafından bugün yapılan açıklamada, konuya ilişkin cumhurbaşkanının bilgilendirildiği kaydedildi.

Kazakistan parlamentosunun alt kanadı olan Meclis'te ülkenin başkentinin eski ismi olan Astana'yı yeniden alması önerisinde bulunmuştu.

Milletvekillerin önerisinin Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildiğini aktaran Celdibay, "Aynı zamanda Cumhurbaşkanı, Nursultan Nazarbayev’in Kazakistan’ın bir devlet olarak güçlendirilmesinde ve başkentin oluşumunda belirleyici rolünü tarihi bir gerçek olarak görüyor” dedi.

Celdibay, bu nedenle kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in ismini taşıyan diğer tesislerin ismini koruması gerektiğini dile getirdi.