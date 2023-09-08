Kazaya neden oldu! Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı! - Güncel İstanbul haberleri

Kazaya neden oldu! Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı! - Güncel İstanbul haberleri

Kazaya neden oldu! Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı! İstanbul'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak, Edirne istikametinde ilerleyen Hüseyin T. yönetimindeki otomobile çarptı. Trafik kazasına neden olan sürücünün kullandığı otomobildeki 1 kişi yaralandı. Sürücü ise iddiaya göre yaralı arkadaşını olay yerinde bırakarak kaçtı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.09.2023 - 09:03 Güncelleme: 08.09.2023 - 09:10 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL