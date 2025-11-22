Habertürk
        Kazımcan Karataş: Kendimi hep hazır tuttum - Galatasaray Haberleri

        Kazımcan Karataş: Kendimi hep hazır tuttum

        Galatasaray'ın oyuncularından Kazımcan Karataş, 3-2'lik Gençlerbirliği galibiyetinin ardından, "Kendimi hep hazır tuttum" dedi.

        Giriş: 22.11.2025 - 22:54 Güncelleme: 22.11.2025 - 22:54
        "Kendimi hep hazır tuttum"
        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-2 yenen Galatasaray'ın sol beki Kazımcan Karataş, açıklamalarda bulundu.

        Sarı-kırmızılılarda uzun süredir forma şansı bulamayan Kazımcan Karataş, mücadeleye ilk 11'de başladı.

        Genç sol bek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "KENDİMİ HEP HAZIR TUTTUM"

        Kazımcan, açıklamasında herkese teşekkür ederken "Beni destekleyen aileme, Okan hocama ve takımdaki arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hiç yılmadım, kendimi hep hazır tuttum. Sezon başından beri iyi çalışıyorum. Bugün takım olarak iyi mücadele ettik. Sahada hocanın istediklerini yaptık. 3 puan için mutluyuz.

        Takımdaki tecrübeli ağabeyler, hoca ve teknik ekip, bu süreçte bana yardım etti. Kendimi hep hazır tuttum. Onların yardımıyla takıma katkı verdiysem ne mutlu bana. Kendimle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

