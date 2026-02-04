Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kazımcan Karataş: Kendimi hep hazır tuttum - Futbol Haberleri

        Kazımcan Karataş: Kendimi hep hazır tuttum

        Galatasaray'ın oyuncularından Kazımcan Karataş, Türkiye Kupası'ndaki 3-1'lik İstanbulspor galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Kendimi hep hazır tuttum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 23:35 Güncelleme: 04.02.2026 - 23:35
        "Kendimi hep hazır tuttum"
        Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 yenen Galatasaray'ın oyuncularından Kazımcan Karataş, açıklamalarda bulundu.

        "KENDİMİ HEP HAZIR TUTTUM"

        Maçta yaşanan talihsiz sakatlık sonrası konuşan Kazımcan "İkinci yarının başında bir pozisyon oldu. Umarım Ahmed ve rakip kaleci en kısa sürede sağlığına kavuşur." dedi.

        Bu maçta stoper oynaması hakkında yorum yapan Kazımcan, "Bir şey söylememe gerek yok. Hocamız böyle kullandı. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Başka yerde görev verirse de elimden geleni yaparım. Kendimi hep hazır tuttum. Kendi başıma başarmadım. Hocamız, teknik heyet ve takım arkadaşlarımla kendimi buldum ve fırsatı iyi değerlendirdim." ifadelerini kullandı.

