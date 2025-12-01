Kazımcan Karataş: Sezon sonunda şampiyon olacağız

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın oyuncularından Kazımcan Karataş, açıklamalarda bulundu.

"SEZON SONUNDA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Sahadaki 11 kişi değil, taraftarmızla beraber, milyonlarla beraber oynadık. Lider gibi sahadaydık. Lider geldik, lider dönüyoruz. Sezon sonu şampiyon biz olacağız. Taraftarımız, bu deplasmanda da bizi evimizde hissettirdiler" ifadelerini kullandı.