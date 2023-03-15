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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keanu Reeves hayranından evlilik teklifi aldı

Keanu Reeves'e hayranlarından biri evlenme teklifi etti. Ünlü oyuncu, hayranına verdiği esprili yanıtla gündem oldu

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  • Keanu Reeves hayranından evlilik teklifi aldı - Magazin haberleri

    Hollywod yıldızı Keanu Reeves, 'John Wick: Chapter 4' filmi için hayranlarıyla buluştu. ABD'de düzenlenen SXSW Film Festival'ine katılan 58 yaşındaki Reeves'e hayranlarından biri evlilik teklifi etmesi üzerine ilginç anlar yaşandı.
  • Keanu Reeves hayranından evlilik teklifi aldı - Magazin haberleri

    "NE DİLEDİĞİNE DİKKAT ET"

    Keanu Reeves'ın hayranlarından biri, o sırada sahnede olan Kanadalı oyuncuya "Seninle evleneceğim" diyerek seslendi. Reeves ise bunun üzerine esprili bir şekilde "Dilediğin şeye dikkat et" yanıtını verdi. 
  • Keanu Reeves hayranından evlilik teklifi aldı - Magazin haberleri

    Keanu Reeves ayrıca hiç yaşlanmadığı yönünde yapılan yorumlar hakkında da "Yaşlanıyorum. Gerçekten yaşlanıyorum" ifadelerini kullandı.
  • Keanu Reeves hayranından evlilik teklifi aldı - Magazin haberleri

    İLK 'MATRIX' FİLMİNDEKİ KIRMIZI HAPI HÂLÂ SAKLIYOR

    Daha sonra Reddit'te düzenlenen 'Bana İstediğini Sor' (Ask-Me-Anything / AMA) etkinliğine katılan Keanu Reeves, film setlerinden çaldığı şeyler hakkında konuşmuştu. Reeves "Aslında çalmadım… John Wick'teki saat ve evlilik yüzüğünü, 47 Ronin'den bir kılıcı ve Wachowski'lerin bana verdiği ilk kırmızı hapı aldım" dedi.
  • Keanu Reeves hayranından evlilik teklifi aldı - Magazin haberleri

    'MATRIX'TEKİ HAP SAHNESİ

    Filmde, Morpheus (Laurence Fishburne) karakteri Neo'yla (Keanu Reeves) unutulmaz bir konuşma yapar ve ona kırmızı ya da mavi hap arasında seçim yapmasını ister. Morpheus filmde "Mavi hapı alırsan, bu hikâye sona erer, yatağında uyanırsın ve istediğin her neyse ona inanırsın. Kırmızı hapı alırsan Harikalar Diyarı’nda kalırsın. Ben de sana tavşan deliğinin gittiği yerleri gösteririm. Unutma… Sana vadettiğim tek şey gerçek, fazlası değil…” ifadelerini kullanıyor. Filmde kırmızı hapı tercih eden Neo, bambaşka bir gerçeklik ile karşılaşır.
  • Keanu Reeves hayranından evlilik teklifi aldı - Magazin haberleri

    JOHN WICK 4 GELİYOR

    Oyuncu 24 Mart'ta vizyona girecek olan 'John Wick'in 4'ncü filminde, ölen eşinden yadigâr kalan köpeğinin intikamı için mafyaya savaş açan karaktere yeniden hayat verecek.

    Öte yandan Keanu Reeves, uzun süredir Alexandra Grant ile aşk yaşıyor.

    Fotoğraflar: AA, Splash News

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