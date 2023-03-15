'MATRIX'TEKİ HAP SAHNESİ

Filmde, Morpheus (Laurence Fishburne) karakteri Neo'yla (Keanu Reeves) unutulmaz bir konuşma yapar ve ona kırmızı ya da mavi hap arasında seçim yapmasını ister. Morpheus filmde "Mavi hapı alırsan, bu hikâye sona erer, yatağında uyanırsın ve istediğin her neyse ona inanırsın. Kırmızı hapı alırsan Harikalar Diyarı’nda kalırsın. Ben de sana tavşan deliğinin gittiği yerleri gösteririm. Unutma… Sana vadettiğim tek şey gerçek, fazlası değil…” ifadelerini kullanıyor. Filmde kırmızı hapı tercih eden Neo, bambaşka bir gerçeklik ile karşılaşır.