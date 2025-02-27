Keanu Reeves: Ölmeden önce Mars’a gitmek istiyorum

Hollywood’un sevilen yıldızlarından Keanu Reeves, 60 yaşında uzaya gitme hayalini açıkladı. Entertainment Tonight’a verdiği röportajda, kendisine en büyük hayallerinden biri sorulduğunda, fırsat verilirse uzaya gitmek istediğini söyledi. Ancak ünlü oyuncunun hedefi sadece Uluslararası Uzay İstasyonu’nu ziyaret etmek ya da uzay yürüyüşü yapmak değil.

"Ölmeden önce Mars’a gitmek istiyorum" diyen Keanu Reeves, bunun oldukça zorlu bir yolculuk olacağını kabul ederek; "Muhtemelen hayatta kalamam ya da tamamlayamam. O yolculuğu yapamayacağız" ifadelerini kullandı. Daha gerçekçi bir alternatif olarak; "Belki sadece uzaya gitmek. Dünya’yı uzaydan görmek isterim" dedi.

REKLAM Maceraya atılma isteğinin hâlâ güçlü olduğunu belirten Keanu Reeves, yaşının getirdiği bazı zorluklara da esprili bir dille değindi. Programın sunucusu Gard Hollinger ise bu hayali gülümseyerek karşıladı ve "Eskisi kadar enerjik olmasak da heyecanımız hâlâ var" dedi. Reeves'in Mars'a gitme fikrine de "Bırakayım gitsin, sonra bana anlatır... Ama o zamana kadar biz burada olur muyuz, bilmiyorum" diyerek esprili bir yanıt verdi.