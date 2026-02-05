Keanu Reeves ve Cameron Diaz 30 yıl sonra aynı filmde

Keanu Reeves ve Cameron Diaz, 30 yıl önce ülkemizde 'Yasak Aşk' adıyla gösterilen 'Feeling Minnesota' filminde aşık çift olarak beyazperdede fırtınalar estirdikten sonra, yeniden bir araya geldi.

Seyirciyle buluştuğu dönemde büyük ses getiren 1996 yapımı romantik komediden yıllar sonra, iki oyuncu, Jonah Hill'in yönettiği ve onları bir kez daha beyazperdede bir araya getiren, yakında vizyona girecek olan 'Outcome'da başrolleri paylaştı.

61 yaşındaki Keanu Reeves ile 53 yaşındaki Cameron Diaz, yeni filmlerinin tanıtımında rol arkadaşları Matt Bomer ve yönetmen Jonah Hill ile birlikte kırmızı halıda poz verdi.

'Outcome', yeni tahliye olmuş bir eski mahkumun, kardeşinin eski bir striptizci olan isteksiz gelini ile aşk yaşadığı, 1990'ların cesur romantik komedisi 'Feeling Minnesota'yı anımsatan karanlık bir komedi.