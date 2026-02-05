Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Keanu Reeves ve Cameron Diaz 30 yıl sonra aynı filmde

        Keanu Reeves ve Cameron Diaz 30 yıl sonra aynı filmde

        Keanu Reeves ve Cameron Diaz, yıllar önce çektikleri romantik komediyi anımsatan yeni bir filmde başrolleri paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 10:24 Güncelleme: 05.02.2026 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        30 yıl sonra buluştular
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Keanu Reeves ve Cameron Diaz, 30 yıl önce ülkemizde 'Yasak Aşk' adıyla gösterilen 'Feeling Minnesota' filminde aşık çift olarak beyazperdede fırtınalar estirdikten sonra, yeniden bir araya geldi.

        Seyirciyle buluştuğu dönemde büyük ses getiren 1996 yapımı romantik komediden yıllar sonra, iki oyuncu, Jonah Hill'in yönettiği ve onları bir kez daha beyazperdede bir araya getiren, yakında vizyona girecek olan 'Outcome'da başrolleri paylaştı.

        61 yaşındaki Keanu Reeves ile 53 yaşındaki Cameron Diaz, yeni filmlerinin tanıtımında rol arkadaşları Matt Bomer ve yönetmen Jonah Hill ile birlikte kırmızı halıda poz verdi.

        'Outcome', yeni tahliye olmuş bir eski mahkumun, kardeşinin eski bir striptizci olan isteksiz gelini ile aşk yaşadığı, 1990'ların cesur romantik komedisi 'Feeling Minnesota'yı anımsatan karanlık bir komedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kars merkezli 5 ilde "Sahte el" operasyonu: Sosyal medya şebekesi çökertildi

        Kars merkezli 5 ilde, sosyal medya hesaplarını ele geçirerek vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik "Sahte El" operasyonu düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince 17 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. (IHA)

        #Cameron Diaz
        #keanu reeves
        #Outcome
        #film
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği