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        Haberler Futbol 1. Lig Eyüpspor Keçiörengücü: 0 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Keçiörengücü: 0 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in ilk hafta müsabakasında Eyüpspor, deplasmanda Keçiörengücü'nğ 1-0 mağlup etti

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        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 19:13
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        Caner Erkin attı, Eyüpspor kazandı!
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        Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Eyüpspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

        Aktepe Stadı'nda oynanan maçı Eyüpspor 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 58. dakikada serbest vuruştan Caner Erkin kaydetti.

        Bu sonuçla Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor yeni sezona galibiyetle başlamış oldu.

        Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Kocaelispor'u ağırlayacak. Keçiörengücü, Manisa FK deplasmanına gidecek.

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