Keçiörengücü: 3 - Gençlerbirliği: 3 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. 6 gol çıkan mücadele, 3-3 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekibin gollerini 22. ve 90. dakikalarda Mame Diouf ile 58'de Francis Ezeh kaydetti. Konuk takımın golleri ise 29. ve 45+1. dakikalarda Daniel Popa ile 38'de Metehan Mimaroğlu'dan (p) geldi.