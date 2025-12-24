Habertürk
        Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı: 3-1 (MAÇ SONUCU)

        Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı: 3-1 (MAÇ SONUCU)

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Keçiörengücü, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 3-1 mağlup ederek gruba üç puanla başladı. Başkent ekibine üç puanı getiren golleri Halil Can Ayan, Ali Akman ve Erkam Develi kaydetti. Keçiörengücü'nde Ali Akman 45+3. dakikada kırmızı kart gördü.

        Giriş: 24.12.2025 - 19:58 Güncelleme: 24.12.2025 - 20:36
        Keçiörengücü üç puanı üç golle aldı
        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile 2. Lig temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Keçiörengücü 3-1'lik skorla kazandı.

        Gruba üç puanla başlayan Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 17'de Halil Can Ayan, 37'de Ali Akman ve 80'de Erkam Develi kaydetti.

        İstanbul ekibinin tek golü 59. dakikada Arif Emre Eren'den geldi.

        Keçiörengücü'nde Ali Akman, 45+3. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Küresel ısınmaya karşı 2 yılda 20 binden fazla tohum ekip, fidan dikti

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çiftçilikle uğraşan Emin Gökçen (29), küresel ısınma ve ormanların önemiyle ilgili izlediği videolar ve okuduğu kitaplardan etkilenerek, 2 yılda çoğunluğunu kendi imkanl

