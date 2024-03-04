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        Haberler Yemek Yapma Kedi dili pasta tarifi: büyük borcamda muhallebili, muzlu, pudingli kedili pasta nasıl yapılır? ymk

        Kedi dili pasta tarifi: büyük borcamda muhallebili, muzlu, pudingli kedili pasta nasıl yapılır?

        Kedi dili pasta, hafif ve lezzetli yapısıyla pek çok insanın favori tatlılarından biridir. Adını, ince ve uzun bisküvi dilimlerine benzeyen "kedi dili" bisküvilerinden alır. Bu tatlı, genellikle kat kat yapılarak krema veya muhallebi ile bir araya getirilir ve üzeri çeşitli malzemelerle süslenir. Klasik tariflerin yanı sıra farklı meyveler veya çikolata ile zenginleştirilebilir. Yapımı oldukça kolay olmasına rağmen, sunumu ve lezzetiyle herkesi büyüler. Özel günlerde veya sıradan bir günün tatlı kaçamağında tercih edilen kedi dili pastası, herkesin damak zevkine hitap eden bir tatlıdır. Peki, muhallebili kedi dili pasta nasıl yapılır? İşte büyük borcamda kedi dili pasta tarifi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 15:35 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:35
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        Kedi dili pasta tarifi
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        Kedi Dili Pasta Tarifi Pudingli

        Kedi dili pastası, çeşitli versiyonlarıyla dünya mutfağında farklı isimlerle ve tariflerle bulunabilir. Ancak temel olarak hafif bir yapıya sahip olması, özellikle yaz aylarında tercih edilen bir tatlı olmasını sağlar. Her diliminde tatlı bir mola sunan bu pasta, aynı zamanda görsel olarak da şık ve çekici bir sunum sağlar. Üzerine eklenen meyve dilimleri veya çikolata soslarıyla zenginleştirilebilir, böylece her dilimde ayrı bir lezzet keşfi yaşanır. Kedi dili pastası, basit ve hızlı bir şekilde hazırlanabilmesiyle de ev yapımı tatlılar arasında popülerliğini korur. İşte nefis bir kedi dili pasta tarifi pudingli:

        Kek için:

        • 3 yumurta
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 su bardağı un
        • 1 paket vanilya
        • 1 paket kabartma tozu

        Krema için:

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        • 2 su bardağı süt
        • 2 yemek kaşığı nişasta
        • 2 yemek kaşığı un
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 paket vanilya
        • 1 yemek kaşığı tereyağı

        Üzeri için:

        • Kakaolu puding
        • Kedi dili bisküvi
        • Hindistan cevizi rendesi
        • Yapılışı:
        • Öncelikle kek için yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.
        • Üzerine un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyerek karıştırın ve yağlanmış fırın tepsisine dökün.
        • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Kek pişerken krema için hazırlıklara başlayabilirsiniz.
        • Bir tencerede süt, nişasta, un, toz şeker ve vanilyayı karıştırarak orta ateşte koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan almadan önce tereyağını ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın.
        • Kek ve krema hazırlandıktan sonra pudingi paket üzerindeki tarife göre pişirin ve soğumaya bırakın.
        • Servis için keki dilimleyin ve tabanına kedi dili bisküvilerini yerleştirin.
        • Üzerine hazırladığınız kremayı sürün ve bir kat daha kedi dili bisküvi dizin.
        • Son kat olarak pişirdiğiniz pudingi dökün ve üzerini hindistancevizi rendesiyle süsleyin.
        • Pastayı buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin ve daha sonra dilimleyerek servis yapın.
        • Bu pudingli kedi dili pastası, lezzetiyle herkesin favorisi olacak.

        Muzlu Kedi Dili Pasta Tarifi

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        İştah açıcı bir muzlu kedi dili pasta tarifi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

        Kek için:

        • 3 yumurta
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 su bardağı un
        • 1 paket vanilya
        • 1 paket kabartma tozu
        • 2 yemek kaşığı kakao (isteğe bağlı)

        Muzlu krema için:

        • 3 adet olgun muz
        • 2 su bardağı süt
        • 2 yemek kaşığı nişasta
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 paket vanilya
        • Yarım limon suyu

        Üzeri için:

        • Muz dilimleri
        • Kedi dili bisküvi
        • Hindistan cevizi rendesi

        Yapılışı:

        • Öncelikle kek için yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.
        • Üzerine un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyerek karıştırın. İsteğe bağlı olarak kakao ekleyebilirsiniz. Karışımı yağlanmış fırın tepsisine dökün.
        • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Kek pişerken muzlu krema için hazırlıklara başlayabilirsiniz.
        • Muzları ezerek püre haline getirin. Limon suyunu ekleyerek kararmalarını önleyin.
        • Bir tencerede süt, nişasta, toz şeker ve vanilyayı karıştırarak orta ateşte koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan almadan önce tereyağını ve muz püresini ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın.
        • Soğuyan kekin üzerine kedi dili bisküvilerini düzgün bir şekilde yerleştirin.
        • Üzerine hazırladığınız muzlu kremayı dökün ve spatula yardımıyla düzgün bir şekilde yayın.
        • Pastanın üzerini dilimlenmiş muzlarla süsleyin ve hindistancevizi rendesi serpiştirin.
        • Pastayı buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin ve daha sonra dilimleyerek servis yapın.
        • Bu muzlu kedi dili pastası, hem görsel olarak şık hem de lezzetli bir tatlı alternatifi olacak.
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