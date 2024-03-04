Kedi Dili Pasta Tarifi Pudingli

Kedi dili pastası, çeşitli versiyonlarıyla dünya mutfağında farklı isimlerle ve tariflerle bulunabilir. Ancak temel olarak hafif bir yapıya sahip olması, özellikle yaz aylarında tercih edilen bir tatlı olmasını sağlar. Her diliminde tatlı bir mola sunan bu pasta, aynı zamanda görsel olarak da şık ve çekici bir sunum sağlar. Üzerine eklenen meyve dilimleri veya çikolata soslarıyla zenginleştirilebilir, böylece her dilimde ayrı bir lezzet keşfi yaşanır. Kedi dili pastası, basit ve hızlı bir şekilde hazırlanabilmesiyle de ev yapımı tatlılar arasında popülerliğini korur. İşte nefis bir kedi dili pasta tarifi pudingli:

Kek için:

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Krema için:

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2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

Kakaolu puding

Kedi dili bisküvi

Hindistan cevizi rendesi

Yapılışı:

Öncelikle kek için yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Üzerine un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyerek karıştırın ve yağlanmış fırın tepsisine dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Kek pişerken krema için hazırlıklara başlayabilirsiniz.

Bir tencerede süt, nişasta, un, toz şeker ve vanilyayı karıştırarak orta ateşte koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan almadan önce tereyağını ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın.

Kek ve krema hazırlandıktan sonra pudingi paket üzerindeki tarife göre pişirin ve soğumaya bırakın.

Servis için keki dilimleyin ve tabanına kedi dili bisküvilerini yerleştirin.

Üzerine hazırladığınız kremayı sürün ve bir kat daha kedi dili bisküvi dizin.

Son kat olarak pişirdiğiniz pudingi dökün ve üzerini hindistancevizi rendesiyle süsleyin.

Pastayı buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin ve daha sonra dilimleyerek servis yapın.

Bu pudingli kedi dili pastası, lezzetiyle herkesin favorisi olacak.

Muzlu Kedi Dili Pasta Tarifi

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İştah açıcı bir muzlu kedi dili pasta tarifi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Kek için:

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı kakao (isteğe bağlı)

Muzlu krema için:

3 adet olgun muz

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Yarım limon suyu

Üzeri için:

Muz dilimleri

Kedi dili bisküvi

Hindistan cevizi rendesi

Yapılışı:

Öncelikle kek için yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Üzerine un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyerek karıştırın. İsteğe bağlı olarak kakao ekleyebilirsiniz. Karışımı yağlanmış fırın tepsisine dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Kek pişerken muzlu krema için hazırlıklara başlayabilirsiniz.

Muzları ezerek püre haline getirin. Limon suyunu ekleyerek kararmalarını önleyin.

Bir tencerede süt, nişasta, toz şeker ve vanilyayı karıştırarak orta ateşte koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan almadan önce tereyağını ve muz püresini ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın.