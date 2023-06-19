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Haberler Gündem 3. Sayfa Kedi köpek maması ambalajıyla getirip sporculara satmışlar!
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Çin'den kedi, köpek ve bebek maması ambalajıyla getirip, sporculara satmışlar!

Vücut geliştirme, kilo alma-verme ilaçlarının ham maddesini Çin'den kedi, köpek ve bebek maması ambalajlarında getirterek ünlü ilaç markalarının ambalajlarında sattıkları belirlenen şüpheliler yakalandı. İzmir polisinin yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından gerçekleştirilen operasyonda 5 ilçedeki baskınlarda sahte ürünlere el konuldu

Kedi köpek maması ambalajıyla getirip sporculara satmışlar!
AA

İzmir'de gümrük kaçağı ve sahte vücut geliştirme ilaçlarını spor salonlarına ve sporculara sattıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, vücut geliştirme, kilo alma-verme ilaçlarının ham maddesini Çin'den kedi, köpek ve bebek maması ambalajlarında getirterek ünlü ilaç markalarının ambalajlarında sattıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SPORCULARA KARGO İLE SATMIŞLAR

Şüphelilerin merdiven altı tabir edilen sağlıksız koşullarda ürettikleri ürünleri, kentte ve birçok ilde bulunan spor salonlarına, müsabakalara hazırlanan vücut geliştirme sporcularına ve amatör sporculara kargo yolu ile sattıkları belirlendi.

3 AYLIK ÇALIŞMANIN ARDINDAN 5 İLÇEDE BASKIN

Polis, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından Konak, Bornova, Kemalpaşa, Gaziemir ve Selçuk'ta 4 ev, 2 depo, 2 araç ve 2 iş yerine baskın düzenledi. Şüpheliler G.İ. ve A.T. ise Adnan Menderes Havalimanı'nda sahte ilaçların bulunduğu valizlerle yakalandı.

SAHTE İLAÇ VE İMALAT MALZEMELERİ

Operasyonda 197 bin sahte vücut geliştirme hapı, 1834 farklı boyutlarda şişeli ilaç, 7 kilo 438 gram steroid toz ham madde, 24.5 litre sıvı ham madde, imalat malzemeleri, 8 bin 815 ambalaj malzemesi ile gümrük kaçağı 25 elektronik cihaz, su altı drone, kolon ve kiriş direnci ölçüm cihazı ele geçirildi.

Hakimliğe çıkarılan zanlılar hakkında adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

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