Adnan Oktar'ın kediciklerinin yaptırdığı 'Brezilya kalçası' estetiği telefon görüşmeleri olarak kayıtlara girdi. Teknik takibe takılan ve kalçadan estetik ameliyatı olan kediciklerin birbirleri ile yaptığı konuşmalarda bazıları "Brezilya kalçam olmuş" derken bazıları ise güzel olmadığını söylüyor.

KEDİCİKLERDEN BAZILARI BREZİLYE KALÇASIIN BEĞENMEMİŞ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Adnan Oktar ve grubuna yönelik 2 yıl önce kara para aklama iddiasıyla başlatılan soruşturmanın ardından geçen hafta gözaltına alınan 185 kişinin sorgusu sürüyor. Soruşturma sırasında polisin yaptığı teknik takibe kediciklerin 'Brezilya kalçası' sohbeti de girdi. Brezilya kalçası ameliyatı geçiren kediciklerin birbirleri ile yaptığı telefon konuşmaları da kayıt altına alındı. Konuşmalarda bazı kedicikler Brezilya kalçasının güzel yapılmadığını arkadaşına anlatıyor. Bazı kedicikler ise kendisine yapılan Brezilya kalçasınin güzel olduğunu söylüyor.

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Aylarca dinlenen Adnan Oktar ve grubunun kayıt altına alınan tüm telefon görüşmelerinin incelendiği belirtildi. Oktar'ın kızlarına Brezilya kalçası dışında dudak, burun ve yüz güzelleştirme operasyonları yaptırdığı ortaya çıkmıştı.