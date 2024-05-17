Kedilerde kısırlaştırma sonrası dikkat edilmesi gerekenler ne? İşte kedilerde kısırlaştırma sonrası bakımla ilgili püf noktalar
Zorlu geçen kızgınlık dönemlerine artık bir son vermek istediniz ve kedinizi kısırlaştırmak için veterinerin yolunu tuttunuz ama kısırlaştırma operasyonu ile ilgili yeterince bilginiz yok mu? Bu yazı sizin için. Kısırlaştırma operasyonuna hazırlanırken ve operasyondan sonraki bakımla ilgili merak edilenleri sizin için derledik...
Kedi sahiplerinin bir gün mutlaka yaşadığı o gün geldi çattı. Kedisini kısırlaştırmaya karar verenlerin bilmesi gereken ilk şey erkek kediler ile dişi kedilerin kısırlaştırma operasyonlarının birbirinden farklı olduğu... Her iki cinsiyet için de ayrı ayrı dikkat edilmesi gereken şeyler var... İşte kedilerde kısırlaştırma operayonu ve kısırlaştırma sonrası bakım ile ilgili mutlaka bilmeniz gerekenler...
Minik dostunuzu kısırlaştırmaya karar verdiğinizde sadece yavrulamasını engellemiş olmazsınız aynı zamanda çeşitli üreme sağlığı sorunlarının de önüne geçmiş olursunuz. Öncelikle içiniz rahat olsun, kısırlaştırma kediler için zararlı bir işlem değil, aksine sağlığı açısından oldukça faydalı.
KEDİMİ NE ZAMAN KISIRLAŞTIRMALIYIM?
Kediler ergenlik dönemine girdiği andan itibaren kısırlaştırılabilir. Bu da 6 ila 9 aylık olduğu döneme tekabül eder. Kedinizin bir sağlık sorunu olmadığı durumda erkenden kısırlaştırılması daha verimlidir. Kısırlaştırmama ya da geç kısırlaştırma kedilerin ileriki yaşlarda sağlık sorunları yaşamasına neden olabilir.
ERKEK KEDİLERDE KISIRLAŞTIRMA
Erkek kedilerde kısırlaştırma işlemi dişi kedilere nazaran oldukça kolaydır. Erkek kedilerde kısırlaştırma işlemi kastrasyon adıyla bilinir ve erkek üreme özelliğinin alınması anlamına gelir. Erkek kedilerde testislerin çıkarılmasıyla sonuçlanan bu işlem kedilerin duygu durumunda ve davranışlarından olumlu anlamda değişiklikler yaşanmasına neden olur. Erkek kedilerin evin içindeki işaretleme davranışlarının ortadan kalkmasına, agresif tutumlarının azalmasına ve evden kaçma eğiliminin sonlanmasına olanak tanır.
DİŞİ KEDİLERDE KISIRLAŞTIRMA
Dişi kedilerde kısırlaştırma işlemi biraz daha zordur çünkü bu işlem cerrahi bir müdahale gerektirir. Ovaryohisterektomi adıyla bilinen dişi kedi kısırlaştırmasında dişi kedilerin rahim ve yumurtalıkları çıkarılır. Bu işlem esnasında kediye narkoz verilir ve sonrasında dikiş atılır. Bu işlemle dişi kedilerin hamile kalması tam anlamıyla engellenir. Kısırlaştırma tıpkı erkek kedilerde olduğu gibi dişi kedilerde de sakinliğe ve agresif davranışların azalmasına olanak tanır.
KISIRLAŞTIRMA ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER
Kedinizin kısırlaştırma ameliyatına alınmadan önce herhangi bir sağlık problemi olup olmadığı kontrol edilmeli ve veterinerinize kedinizin aşı-hastalık öyküsünü aktarmalısınız. Uygun operasyon tarihi belirlendiğinde kedinizin operasyon öncesi açlık durumu ile ilgili veterinerinizden detaylı bilgi almalısınız. Kısırlaştırma operasyonları öncesinde kedinizin aç olması gerekir.
KISIRLAŞTIRMA SONRASI BAKIM DETAYLARI
Operasyon gerçekleşti ve kısırlaştırdığınız kedinizi veterinerden alıp eve getirdiniz. Peki şimdi ne olacak? Öncelikle biraz sabırlı ve dikkatli olmanız gereken bir hafta yaşayacaksınız. Kedinizi veterinerden eve getirmeden önce süreci geçireceği alanı temizlemeye ve etrafta kedinize zarar verecek eşya, mobilya olmamasına dikkat etmelisiniz.
Bu süreçte en çok kullanacağınız malzeme çiş pedi olacak, operasyon öncesinde eve bir kutu çiş pedi almanızda fayda var çünkü kediniz özellikle ilk gün ve gece tuvalete gidemeyecek, narkozun etkisiyle yattığı yere işeyecek.
İLK GECEYE DİKKAT!
Kedinizin operasyon sonrası ilk gecesini taşıma kutusunda geçirmesi gerekir. Çünkü kediniz eve getirdiğinizde hala narkozun etkisinde olacak ve bu narkozu vücudundan atması 12-24 saat arasında değişecek. Narkozun etkisindeki kedinizin kendine zarar vermemesi için taşıma kutusunda kalması onun faydasına olur.
Taşıma kutusunun altına yumuşak bir battaniye, onun üstüne bir çiş pedi sermelisiniz. Kedinizin çiş pedinin kuru olduğunu da sık sık kontrol etmelisiniz. Islanan çiş pedini bekletmeden değiştirmelisiniz. Kedinizin ameliyatlı bölgesinin idrarla temas etmesi enfeksiyon kapmasına neden olabilir, buna dikkat etmek sizin göreviniz.
Ertesi gün kedinizi taşıma kutusundan çıkarabilirsiniz ama yine de bulunduğu odaya çiş pedi sermeniz faydalı olabilir. Kısırlaştırma operasyonu kediler için en başta zordur, rutinlerini aksatabilir tuvalete gitmek istemeyebilir.
ANESTEZİNİN ETKİSİ GEÇİNCE MAMA VE SU VERİN
Kedinizi veterinerden alıp eve getirdiğiniz ilk gün ve gece ona yemek ve su vermemelisiniz. Kedinizin ameliyat saatine göre tekrar su ve yemek vereceğiniz saati veterineriniz size bildirir ancak ameliyat sonrası ilk yemeğini yemek için anestezinin geçmesini beklemeniz gerektiğini bilmelisiniz.
Zaten kediniz operasyon sonrasında bir şey yemek ya da içmek için hevesli olmayacaktır. Kedilerde bu süreçte iştah kaybı görülmesi normal kabul edir ancak operasyonun üzerinden 2 gün geçmişse ve kediniz hala hiçbir şey yiyip içmemişse veterinerinize haber vermelisiniz, serum takviyesi yapılması gerekebilir.
KEDİNİZE İSTİRAHAT EDECEĞİ ORTAMI HAZIRLAYIN
Ameliyat sonrası enerjisini kaybeden ve canı acıyan kediniz uzun süre yatmak ve uyumak isteyecektir, bu gayet normal bir davranış. Kedinize dinleneceği alanlar hazırlayın. Yürürken çarpıp canını yakma ihtimali bulunan eşyaları o alandan uzak tutun. Sakin ve temiz bir alanda dinlenmesine özen gösterin ve bu süreçte kedinizi kucağınıza almayın, sıkıştırmayın ve onu huzursuz etmeyin.
OYUNA KÜÇÜK BİR ARA
Kedinizin dikişlerinin olduğunu unutmayın ve onu zıplatacak, koşturacak oyunlardan kaçının. Bu süreci onunla sürekli temas ederek değil onu sürekli izleyerek geçirmeye çalışın. Kediniz kendini iyi hissettiğinde yerinden kalkacak, evin içinde bir tur atacak ve size doğru gelecektir. Siz sadece ona güvenli alanı hazırlayın ve kenara çekilin.
YEMEKLERİNİ DEĞİŞTİRMEYİN
Operasyon sonrasında oldukça gergin ve mutsuz olması muhtemel olan kedinizi bir de yemeklerini değiştirerek strese sokmayın. Kısırlaştırma sonrası mama değişimi yapılacak olsa bile operasyon sürecinde bu değişimi yapmamalı, minik dostunuzun severek yediği gıdalarla bu süreci rahatlatmasını sağlamalısınız.
İDRARINI KONTROL EDİN
Gerek çiş pedinde gerekse tuvalette fark etmez, kedilerde operasyondan sonra ilk 24 saatte idrarda kan görülebilir, bu görece normaldir ancak operasyonun ardından 24 saatten daha uzun bir süre geçmesine rağmen idrarda kan görürseniz veterinerinize bildirin.
AMELİYAT BÖLGESİNİ KONTROL EDİN
Kedinizin operasyon sonrası ameliyat bölgesini sık sık kontrol etmeli, olası bir kanama, kızarıklık, şişlik ve morarma durumunda veterinerine hemne haber vermelisiniz.
Kedinizin ameliyat bölgesini yalamaması önemlidir. Eğer kediniz dikişlerşyle uğraşıyor, ameliyat bölgesini tahriş ediyorsa veterinerinize söyleyin ve bir yakalık vermesini isteyin.
Kısırlaştırma operasyonundan sonra iyileşme süreci ortalama 1 hafta 10 gün sürer. Kediniz bu süreçte depresyona girebilir, size yaklaşmak istemeyebilir, siz ona dokunduğunuzda sizi ısırabilir. Bu sürecin onun için son derece stresli olduğunu unutmayın. Sakin ve huzurlu bir ortamda onun kendisini güvende hissetmesini sağlayın.
DİKİŞLER NE ZAMAN ALINACAK?
Günümüzde pek çok veteriner hekim eriyebilen iplerle dikişlerin alınmadığı operasyonlar yapmaya başladı. Veterinere dikişlerin alınıp alınmayacağını sorun ve veterinerinizin yönlendirmesiyle hareket edin. Dikişler alınacaksa bu süre kedinizin iyileşme hızına bağlı olarak değişecektir.
Minik dostunuzun eski neşesine ve hareketine kavuşması için birkaç hafta geçmesi gerekebilir. Korkmayın ve sakince sürecin sona ermesini bekleyin.