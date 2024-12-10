Kediniz size bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir! Kediler kuyrukları ile mi iletişim kuruyor?

DİK VE DİREKT KUYRUK

Kediniz kuyruğunu dik tuttuğunda, bu genellikle sosyal ve kendinden emin bir ruh hali içinde olduğunu gösterir. Bu pozisyon, kediler arasında dostane bir selamlaşma anlamına gelir ve yavru kedilerin annelerine selam verirken de bu hareketi kullandıkları bilinmektedir. Eğer kediniz kuyruğu dik bir şekilde size yaklaşıyorsa, bu etkileşim kurmaya açık olduğu anlamına gelir.