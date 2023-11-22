Kedisi sayesinde kurtuldu: İlk kez böyle bir karar verildi

Kedisi sayesinde kurtuldu: İlk kez böyle bir karar verildi

Rusya'da kamusal alanda şiddet uyguladığı için suçlanan bir adama verilen ceza kedi sahibi olduğu gerekçesiyle ertelendi. Rus yayın kuruluşu Mash, ilk kez böyle bir kararın alındığını aktardı.

Sibirya bölgesindeki Kemerovo kentinde yaşayan 48 yaşındaki Sergey B.'ye sarhoşken başka bir kişiye saldırmasının sonucunda kamusal alanda şiddet uygulamak ve ruhsatsız ateşli silah bulundurmaktan dava açıldı. Soruşturma tutunağında Sergey B.'nin Eylül'de gerçekleştirdiği saldırıda, adı açıklanmayan mağduru silahla tehdit ettiği belirtildi.

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İLK KEZ BÖYLE BİR KARAR ALINDI

Saldırının ardından gözaltına alınan Sergey B. soruşturmada polisle iş birliği yapmayı kabul etmesinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, sanık hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti. Rus Ceza Kanunu'na göre bu suçlamalardan bazıları, sanığın 5 yıla kadar hapis cezası almasını öngörüyordu.

Ancak mahkeme, sanığın sağlık koşullarının elverişsiz olması, polisle işbirliği yapması ve kedi sahibi olması gibi hafifletici nedenler göstererek cezayı erteleme kararı aldı.