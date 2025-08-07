Habertürk
        Kediye şiddet uygulayanı vurdu! | Son dakika haberleri

        Kediye şiddet uygulayanı vurdu!

        İstanbul Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında dehşet anları yaşandı. Olayda A.G. adlı kişi, yan masada oturan H.S.'yi kediye şiddet uyguladığı gerekçesiyle silahla vurarak yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 14:45 Güncelleme: 07.08.2025 - 14:45
        Kediye şiddet uygulayanı vurdu!
        Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında oturan H.S. (42), yan masada oturan A.G. (45) tarafından kediye karşı şiddet uyguladığı gerekçesiyle silahla vuruldu.

        DHA'nın haberine göre olay anı güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tartışmada silah kullanan şüphelinin arkadaşı Ö.C.K. de polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Olay, 4 Ağustos Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Cihangir Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir eğlence mekanında oturan H.S., kediye kötü muamelede bulundu. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahını çeken A.G., H.S.’ye ateş etti. Olayın ardından saldırgan kaçarken, yaralı H.S. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı H.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan A.G.’yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyette ifadesi alındı. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda silah kullanan A.G.'nin arkadaşı Ö.C.K. de polis tarafından yakalandı. Şüpheli hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

