Kefal nasıl pişirilir? Kefal balığı pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

Lezzetiyle tartışmalara yol açan, kimi zaman hak ettiği ilgiyi göremeyen ama ustasının elinde sofraların yıldızı olabilen bir balık: kefal. Özellikle Ege ve Akdeniz mutfağında farklı tariflerle karşımıza çıkan bu balığın pişirme yöntemleri ise oldukça çeşitli ve incelikli. İşte, kefal ile ilgili pişirmeden tüketime kadar merak edilen tüm soruların cevapları.

KEFAL NE TÜR BİR BALIKTIR?

Kefal, genellikle hem tatlı su hem de tuzlu sularda yaşayabilen, dayanıklı ve oldukça yaygın bir balık türüdür. Akdeniz, Ege ve Karadeniz başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki sularda görülebilir. Latince adı Mugil cephalus olan kefal, iri pulları, hafifçe tombul gövdesi ve kuvvetli kuyruğuyla dikkat çeker. Griye çalan sırt kısmı, yanlara doğru gümüş rengine döner ve oldukça parlak bir görünüm sunar.

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Kefal balığı, doğası gereği dipte dolaşan ve plankton, yosun, küçük kabuklular gibi canlılarla beslenen bir türdür. Bu nedenle bazı sularda yakalanan kefallerin tadı çok yoğun ya da ağır olabilir; ama temiz sularda avlanan kefal, son derece lezzetli ve doyurucu bir sofralık balıktır. Uygun şekilde pişirildiğinde yumuşak ama dağılmayan dokusu, zengin aromasıyla sofraların yıldızı olabilir.