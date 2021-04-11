Kefaret dizisi 21. son bölümü ekrana geldi. Son bölümde; Ahmet hapse giren Arzu’yu kaybetmenin şokuyla geldiği Zeynep’in evinde de barınamaz ve Meltem’in yanına dönmek zorunda kalır. Kefaret 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kefaret 21. son bölüm...

KEFARET 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kefaret dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

KEFARET 21. BÖLÜM ÖZETİ

Elif’in ziyareti sonucu Arzu büyük bir ruhsal çöküntü yaşar ve mahkeme, tedavisinin hastanede devam etmesine hükmeder. Sinan, Kadir’in oğlu Kemal’in kumar borçları yüzünden aldığı ölüm tehditlerini araştırmaya başlar.

Tehditlerin kaynağına ulaşan Sinan’ın sevdiklerinin başına büyük dertler açılır. Fulya ve Emre ve Münevver ile Kadir’in Zeynep’in bahçesindeki çifte düğün hazırlıkları düğüne birkaç saat kala sürpriz bir gelişme ile yarım kalır.