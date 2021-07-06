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Melek yatırımcı ağı Keiretsu Forum Türkiye, 2021 yılında kendi rekoruna imza atarak ilk 6 ayda 8 girişime yatırım gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Avrupa'da en çok yatırım yapılan 7'inci şehir oldu.

2021 yılının ilk 6 ayında, Vaccizone, Rentiva, Tosby Games, Artiox, Easy Cep, HexTechGreen, Yeniben ve Abonesepeti’ne Keiretsu Forum Melek Yatırımcıları tarafından yatırım yapıldığını belirten Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren, "Keiretsu Forum Türkiye bugüne kadar bir yılda en fazla 11 girişime yatırım yapmıştı. 2021’de ise yılın ilk yarısını Keiretsu Forum Türkiye olarak 8 yatırım ile kapatarak, bu yılın sonunda geçen yıl kırdığımız kendi rekorumuzu kırmayı hedefliyoruz" dedi.

2021 yılında teknoloji yatırımcılığının hızlı gitmesinin sebebinin pandeminin dijital dönüşümü oldukça hızlandırması ve teknoloji firmalarının gelirlerine de bunun yansıması olduğunun altını çizen Eren, "Bugün NASDAQ'daki teknoloji hisseleri fiyat olarak tarihi zirve rekorlarını kırıyor. Olgun teknoloji firmalarındaki bu ekonomik büyümenin erken aşama teknoloji girişimlerine de yansıdığı aşikâr" şeklinde konuştu.

Eren, Startups.Watch verilerine göre, Türkiye'de 61 girişim, melekler ve Venture Capital'lerden toplam 509 milyon dolar toplandığını ve ekosistem için yeni bir rekor kırıldığını da belirterek, “Avrupa'da en çok yatırım yapan ülkeler arasında, Türkiye melek ve risk sermayesi, finansal gücü yeterli olmayan yeni girişimlerin, yatırım fikirlerini gerçekleştirmeye olanak sağlayan bir yatırım finansmanı biçimi Venture Capital yatırımlarında ilk çeyrekte 10'uncu sıraya yükselirken, Orta Doğu ve Kuzey'de İstanbul, Avrupa'da en fazla yatırım alan 7'inci il oldu" diye konuştu.