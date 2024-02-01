Kekik çayı faydaları nelerdir, kekik çayı nasıl demlenir? Kekik şifalı bitkiler kategorisinde sınıflandırılır ve sağladığı büyük faydalar nedeniyle özellikle kış aylarında bu şifalı bitkilerden en önemlilerinden biridir. Kekik kendine özgü bir kokuya ve lezzetli bir tada sahiptir. Kekik çayının sağlığa en önemli faydalarından biri de balgam söktürücü özelliğinden dolayı öksürüğü tedavi etmesidir. Bu nedenle özellikle kış aylarında tüketilir, bu da solunum yollarının rahatlatılmasına ve bronşların genişlemesine katkıda bulunur.

Kekiğin 400'den fazla türü bulunduğunu ancak en yaygın türünün yaygın kekik (Thymus vulgaris) olduğunu belirtmekte fayda var. Kökeninin gittiği söylenmektedir. Mısır, Yunan ve Roma medeniyetlerinde yaygın olarak kullanıldığı için Orta Doğu bölgesine geri dönülmüştür.

Kekik Çayı Faydaları Nelerdir?

Tıbbın Babası olarak bilinen Hipokrat, kekik bitkisinin solunum problemleri gibi bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmasını tavsiye etmiştir. Kekik birçok tıbbi amaçla ve bitki olarak kullanılmıştır. Kekik, insanlara sağlık açısından pek çok fayda sağlayan timol adı verilen bileşiği içermesiyle öne çıkıyor işte bu faydalar:

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Sindirim sağlığının teşvik edilmesi

Kekik çayının sindirim sistemine birçok faydası vardır: Hazımsızlığı tedavi etmeye, şişkinlik ve sıkışmış gazlardan kurtulmaya bağırsak hareketini iyileştirmeye yardımcı olur. Kekik çayı ayrıca mide rahatsızlığı, mide bulantısı, kabızlık veya kramp durumları için de mükemmel bir çözümdür.

Gıdalardaki mikropları azaltmaya yardımcı olan antimikrobiyal özelliklerine ek olarak, yararlı bağırsak mikroplarını ve genel bağırsak sağlığını iyileştirebilir.

Kronik hastalık riskinin azaltılması

Kekik çayı birçok antioksidan içerir ve bu antioksidanlar vücutta zararlı serbest radikallerin birikmesini ortadan kaldırmak için çalışır. Serbest radikallerin vücutta birikmesi kalp hastalığı, diyabet ve kanser gibi çeşitli kronik hastalıkların riskini artırır .

Ayrıca vertigo, multipl skleroz, kulak çınlaması, hepatit ve zona gibi birçok hastalığın önlenmesine veya hafifletilmesine de yardımcı olur.

Kış hastalıklarının tedavisine katkı sağlamak

Kışın kekik çayı içmek, en önemlileri boğaz ağrısı, soğuk algınlığı ve grip olmak üzere kekikle ilişkili hastalıkların tedavisine yardımcı olur. Bağışıklık sisteminin sağlığını güçlendirir. Kekik, A vitamini, C vitamini, lif, demir, bakır ve manganez gibi sağlığa faydalı birçok besin maddesi içerir ve bu besinler grip enfeksiyonu riskinin azaltılmasına katkıda bulunur. Kekik antifungal özelliklere sahiptir, bu nedenle yağı evlerde bazı küflerden kurtulmak için kullanılabilir.

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Boğaz Ağrısı için Kekik Çayı

Kekik çok yıllık, çok dallı ve saplarla kaplı bir bitki olarak kabul edilir. Boyu 30 ila 80 cm arasında değişir. Yaprakları karşılıklı, neredeyse oval, beyaz tüylerle kaplıdır. Çiçekleri bitkinin üst kısımlarından itibaren şeklinde görünür. Bol bir gruptur. Bahar ve yaz aylarında ortaya çıkan mor veya kırmızı renkte küçük, dudak çiçekleridir. Bu bitki genellikle kayalık ve dağlık yerlerde, yol kenarlarında ve tahıl tarlalarının çevresinde yetişir.

Ağrı tedavisinde haricen kullanılmıştır, 16. ve 17. yüzyıllarda ise kullanımı yaygınlaşarak vücudun güçlendirilmesini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Mide ve baş ve bulaşıcı ülserleri, öksürükleri ve tüberkülozu gideri. Toksinleri dışarı atar, zehirli ısırıkları tedavi eder ve idrar söktürücü ve idrar söktürücü görevi görür.

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Kekik geçmişte Arap doktorlar tarafından da kolik tedavisi, ağır yemek sonrası şişkinliğin giderilmesi, solucanların giderilmesi, iştahın arttırılması, sarılık ve bazı cilt hastalıklarının tedavisi gibi çok çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır.

Kekikteki potasyum ve manganez gibi mineraller kalbi korur. Potasyum, kardiyovasküler sistem üzerindeki baskıyı azaltan, kan damarlarının gevşemesine ve kan basıncının düşmesine neden olan bir vazodilatördür. Aynı zamanda kalbinizin daha verimli çalışmasını ve kalp atış hızını düzenlemesini sağladığı için kalp sağlığını iyileştirmek için de büyük bir uyarıcı olarak kabul edilir. .

Kekik ayrıca anemiyi önlemek için de çalışır ve bunun nedeni içindeki yüksek konsantrasyonda demir ve diğer temel minerallerdir. Çünkü 100 gram kekik önerilen günlük demir değerinin yaklaşık %20'si olan 17,45 mg demir içerir. Kırmızı hücrelerin üretimini uyararak çalışır, böylece kan dolaşımını, değişimini ve oksijenin vücudun temel organlarına taşınmasını teşvik eder.

Kekik Çayı Nasıl Demlenir?

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Kekik, görülen ilginç aktif maddeler sayesinde çok güçlü bir bitkidir ve hepsinden yapılan bitki çayı, eski çağlardan beri sağlık belirtileri ve bazı oluşumların ortaya çıkmaması onu önlemek için kullanılmaktadır. Aslında kalsiyum, demir, beslenme ve sağlığımız için gerekli olan diğer maddeler açısından zengin bir bitkidir. Halk hekimliğinde kekik esas olarak kronik yorgunluk tiroid sorunları, artrit tedavisi kan basıncını düzenlemek ve genel olarak kalp sorunlarının ortaya çıkmasını engellemek için kullanılır.

Orta Çağ'da astım ve bitkilerle mücadele için sanayi şirketi gibi, aynı zamanda bu başlangıçta antiseptik, antibiyotik ve antiviral gücünden yararlanılarak dezenfektan olarak da kullanıldı.

Bir bardak suyu kaynatın, ardından bir yemek kaşığı kurutulmuş kekik ekleyin ve birkaç dakika kaynamaya bırakın. İçeceği tüketmeden önce 10-15 dakika bekletin. Kekik çayını uzun süre kaynatmayın ki içindeki yağları kaybetmesin.

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Kekik çayının faydalarına ve kullanımının güvenli olduğu düşünülmesine rağmen bilmeniz gereken bazı yan etkileri vardır. Çok fazla kekik çayı içmek mide bulantısı, baş dönmesi, kusma ve mide ağrısına neden olabilir. Bazı kişilerin kekiğe karşı alerjik reaksiyonları olabilir. Hamilelik döneminde kekik çayı tüketmeden önce mutlaka doktora danışmalısınız. Kekik çayı, insanlarda migreni tetikleyebilecek bileşikler içerir.

Orta çağda kekik astım ve hastalıklarla mücadelede kullanılmıştı; aslında ondan kırmızı şarap bazlı özel bir bitki çayı yapıldı. Dezenfektanlarda temel madde olarak kullanımı savaş sonrasına kadar devam etti ve yayınlandı. Bitki çayının bugün hala balzamik özellikleri nedeniyle hem balgam söktürücü hem de sıvılaştırıcı olarak ve bronşit ve soğukta görülen gibi nefes iltihaplarında yardımcı madde olarak kullanılması boşuna değildir. Aynı zamanda beslenme yollarına karşı da etkili bir ilaçtır.

Antibakter kapasitesi bazı çalışmalarda kekiğin mide-bağırsak hatalarından sorumlu olan Escherichia coli ile mücadelede ortaya çıkar. Ayrıca bakteri plağına karşı ve ağız hücrelerinin sağlığının korunmasında da etkilidir.

Sindirime yardımcı olur Sindirim süreçlerini hızlandırır ve yemeklerden sonra birçok kişiyi rahatsız eden ağırlık hissinin başlamasını önler. Ayrıca çıkış gazını temizleme gaz giderici bir sisteme sahiptir. Adet ağrısını hafifletir Taze kek infüzyonu (veya parçalardan yapılmış) adet düzeninin düzenlenmesine yardımcı olur, alt karın bölgesindeki kramponları kesintiler ve ruh hali değişimlerini, özellikle kaygı ve sinirliliği sakinleştirir.

Halk hekimliğinde kekik, diğer kullanımların yanı sıra her zaman solunum yolu hastalıkları için bir bakım olarak ortaya çıkmıştır. Sadece bakterilerle mücadele etmekle kalmaz aynı zamanda antiinflamatuar ve spazmolitik ürünlere de sahiptir. Bu nedenle kekiğin yapısı boğaz ağrısına karşı temel bir yardımcıdır.

Bağışıklık sistemi için kekik çayı yapmak birçok yönden etkilidir. 3 çay kaşığı taze yaprakları sıcak suya ekleyin ve 5 dakika bekletin. Süzdükten sonra, infüzyonun hala sıcakken içilmesi tavsiye edilir, isteğe göre limon ya da bal da eklenebilir. Alternatif olarak boğaz ağrısı durumunda çok faydalı olan gargara da yapabilirsiniz.

Soğuk ve mevsimsel rahatsızlıklarla mücadele etmek için kekik merhemini göğüs bölgesine, boynunuza ve arkaya doğru dairesel hareketlerle sürerek bu bölgelere masaj yaparak da kekiğin taze aromasından ve rahatlatıcı etkisinden yararlanabilirsiniz.

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