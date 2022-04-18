Kekik Suyunun Sağlığa Faydaları - Kekik Suyu Neye İyi Gelir, Nasıl Kullanılır ve Ne İşe Yarar?

Kekik suyunun faydaları 0:00 / 0:00

Kekik Suyu Faydaları

Kekik suyu faydaları saymakla bitmiyor. Kekik suyunun öne çıkan faydalarının sizler için sıraladık;

Kekik suyu antioksidan özelliğine sahip olduğu için vücuttan toksin atılmasına yardımcı olmaktadır.

Hücreleri yenileyen kekik suyu yaşlanma etkilerinin ve yaşlanmanın giderilmesini sağlar.

Kekik suyu açık yaralarda antiseptik özelliğe sahiptir.

Kekik suyu mikropların temizlenmesine yardımcı olur.

Ağız bakım suyu olarak kullanılabilen kekik suyu bakterileri uzaklaştırarak diş ve ağzın sağlıklı olmasını sağlar.

Kekik suyu sindirim sistemini korur.

Kekik suyu sayesinde kabızlık, şişkinlik ve hazımsızlık şikayetleri giderilir.

Kekik suyu yağ yakım hızını arttırıp kilo vermeye yardımcı olur.

Kekik suyu düzenli tüketildiğinde metabolizmanın hızlanmasını sağlar ve zayıflatır.

Kekik Suyu Zararları

Sağlıya sayısız faydası olan kekik suyu zararları olabilir diye aklında soru işareti olan kimselerin kekik suyunun kan basıncında düşüşe neden olduğu için tansiyonu düşük olanların tüketmesinin sakıncalı olduğunu bilmesi önemlidir. Hamilelik esnasında kekik suyu tüketilmesi kesinlikte tavsiye edilmez çünkü düşük yapmaya deneden olabilir. Kardiyovasküler hastalıkları olanların kekik suyundan uzak durması gerekmektedir.

Kekik Suyu Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Kekik suyu faydaları Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da ele alınmıştır. Saraçoğlu kekik suyunun faydalarını şu şekilde sıralamıştır; kekik suyu sayesinde toksinlerin atılması mümkündür. Ayrıca sindirimi düzenleyen kekik suyunu sürekli içen kişiler bağırsak, gaz, şişkinlik ve mideyle ilgili sorunlarından kurtulabilmektedir.

Kekik Suyu Nasıl Hazırlanır?

Kekik suyu nasıl hazırlanır diye merak edenler için tarifimizi paylaşıyoruz. Öncelikle iki su bardağı suyu kaynatın. Ardından içine iki tatlı kaşığı kuru kekiği ekleyin ve kekiğin sıcak suda demlenmesini bekleyin. Yaklaşın 10 dakikada demlenen kekik suyu süzerek tüketebilirsiniz. Bu şekilde taze olarak hazırlayarak günlük kekik suyu tüketiminizi karşılayabilirsiniz.

Kekik Suyu Tansiyonu Yükseltir Mi?

Kekik suyu tansiyonu yükseltir mi diye merak edip tedirgin olanlar tam tersine kekik suyunun tansiyonun düşmesine yardımcı olduğunu bilerek doktor kontrolünden güvenle kekik suyu içebilirler.

Kekik Suyu Aç mı Tok mu Kullanılır?

Kekik suyu pek çok amaç için kullanılabilir. Bazı kişiler zayıflamak için bazıları da hastalıklarından kurtulmak için kekik suyu içmeyi tercih etmektedir. Ancak kekik suyu aç mı tok mu kullanılır bunu bilmek kekik suyundan istenilen etkinin alınmasına yardımcı olacaktır. Örneğin kekik suyunun aç olarak tüketilmesi metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olacağı için kilo vermeyi sağlamaktadır.

Kekik Suyu Cilde Faydaları

Kekik suyunun iyi geldiği pek çok konu vardır. Bunlardan biri de kekik suyu cilde faydaları olarak bilinmektedir. Kekik suyu ile cilt temizliği yaparak cildin arındırılması mümkündür. Makyajdan kalan kalıntılar, dışarıda yüze yapışan yağ ve kir kekik suyuyla tamamen temizlenir. Cilt nemlenir ve rahatlar.

Kekik Suyu Adet Söktürücü Mü?

Kekik suyu adet söktürücü mü sorusu bazı kişilerin aklını kurcalar. Kekik suyunun en önemli özelliklerinden biri de adeti söktürmeye yardımcı olmasıdır. Pek çok kadın kekik suyunu adet söktürücü olarak kullanmaktadır. Ayrıca adet döneminde kadınların kâbusu olan ödem ve şişkinlikte kekik çayı sayesinde giderilebilir.

Kekik Suyu Ne Zaman İçilmeli?

Kekik suyunun faydalarından yararlanmak isteyen pek çok kişi kekik suyu ne zaman içilmeli diye merak etmektedir. Kekik suyunun yemeklerden önce içilmesi önerilmektedir.