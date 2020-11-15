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Kelbeçer'i terk eden Ermeniler ölen akrabalarının cansız bedenlerini de yanlarında götürdü

Azerbaycan yapılan anlaşma gereği Ermenistan'ın boşlatması gereken topraklar için Erivan yönetimine 10 günlük ek süre verirken, Kelbeçer'de bazı Ermeniler, akrabalarının mezarlarını kazarak, cansız bedenlerini de yanlarında götürdü.

Kelbeçer'i terk eden Ermeniler ölen akrabalarının cansız bedenlerini de yanlarında götürdü
DHA

Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermeniler Kelbecer'de evleri yaktı Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrası Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan çekilme kararı sonrası Kelbecer'i terk etmeye başlayan Ermeni askerler ve vatandaşlar evleri ateşe verdi.

BU KEZ DE ÖLEN AKRABALARININ CESETLERİNİ ALDILAR

Kelbecer'i terk etmeye başlayan Ermeniler, kentteki kabristandaki ölen akrabalarının mezarlarını kazarak, cesetleri çıkardı. Ermeniler, akrabalarının cesetlerini alarak, kenti terketti. Açılan mezarlıklar bölgeye giden Azerbaycan ordusu tarafından görüntülendi.

10 GÜNLÜK EK SÜRE VERİLDİ

Öte yandan, Azerbaycan, iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdiğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan’ın yaşadığı zorluklar ve insani sebeplerden, Azerbaycan Ermenistan’a 10 gün ek süre vermeye karar verdi. Kelbecer’in devir tarihi 15 Kasım’dan 25 Kasım’a ertelendi” ifadelerine yer vermişti. Erteleme talebinin Kelbecer’den Ermenistan’a giden tek yoldaki yetersiz geçiş kapasitesi ile bağlantılı olduğunu söyleyen Hacıyev, Azerbaycan’ın insani nedenlerle erteleme talebine onay verdiğini ifade etmişti.

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