AA'nın haberine göre, sanatçı Haluk Levent, 'kelebek hastalığı' olarak bilinen ve nadir görülen epidermolizis bülloza hastası Elfida Gündüz ile İzmir'in Karşıyaka ilçesinde buluştu. Karşıyaka Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 11 yaşındaki Gündüz'ün yazdığı "Kelebek Etkisi" oyunu Çarşı Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

İzleyicilerden büyük beğeni toplayan oyunun sonunda sahneye çıkan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Senin çok büyük hayallerin olduğunu biliyorum, onları başaracağını biliyorum" diyerek, Elfida'nın elindeki asayı alarak ona dokundurdu. Bunun ardından "Elfida" şarkısı eşliğinde salona giren Haluk Levent, küçük kıza sarıldı. Levent'i karşısında gören Elfida, gözyaşlarına hakim olamadı.

"ARTIK ELFİDA İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Elfida, hayallerine ulaşmak için engel tanımayan müthiş bir çocuk. Tiyatro oyununda anlattığı gibi, onunla birlikte kötülükleri insanlardan uzak tutmak için çalışmaya devam edeceğiz. İyi ki Elfida var, iyi ki Elfida gibi çocuklarımız var. Biliyoruz ki hiçbir engel, bizi hayallerimize ulaşmaktan alıkoyamaz" diye konuştu.

Sanatçı Levent de Elfida'nın en büyük hayalinin kendisiyle tanışmak olduğunu öğrenince teklifi tereddütsüz kabul ettiğini söyledi. Hiçbir şeyin minik bir kalbin mutluluğundan daha önemli olmadığını belirten Levent, "Bir hayale ortak olmak, mutlu olmak ve mutlu etmek için buradayım. Artık Elfida ile görüşeceğiz." dedi.

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