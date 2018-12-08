Haluk Levent
Magazin
Haberler > Magazin > 'Kelebek çocuk Elfida'ya Haluk Levent sürprizi! - Magazin haberleri

'Kelebek çocuk Elfida'ya Haluk Levent sürprizi!

"Kelebek hastalığı" olarak bilinen ve nadir görülen epidermolizis bülloza hastası 11 yaşındaki Elfida Gündüz, kendi yazdığı oyunun sahnelendiği alanda sanatçı Haluk Levent'in sürpriz ziyaretiyle sevindi. Levent'i karşısında gören Elfida, gözyaşlarına hakim olamadı. Levent, "Bir hayale ortak olmak, mutlu olmak ve mutlu etmek için buradayım. Artık Elfida ile görüşeceğiz" dedi

08.12.2018 - 09:44 | Güncelleme: AA

AA'nın haberine göre, sanatçı Haluk Levent, 'kelebek hastalığı' olarak bilinen ve nadir görülen epidermolizis bülloza hastası Elfida Gündüz ile İzmir'in Karşıyaka ilçesinde buluştu. Karşıyaka Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 11 yaşındaki Gündüz'ün yazdığı "Kelebek Etkisi" oyunu Çarşı Kültür Merkezi'nde sahnelendi.



İzleyicilerden büyük beğeni toplayan oyunun sonunda sahneye çıkan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Senin çok büyük hayallerin olduğunu biliyorum, onları başaracağını biliyorum" diyerek, Elfida'nın elindeki asayı alarak ona dokundurdu. Bunun ardından "Elfida" şarkısı eşliğinde salona giren Haluk Levent, küçük kıza sarıldı. Levent'i karşısında gören Elfida, gözyaşlarına hakim olamadı.

"ARTIK ELFİDA İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Elfida, hayallerine ulaşmak için engel tanımayan müthiş bir çocuk. Tiyatro oyununda anlattığı gibi, onunla birlikte kötülükleri insanlardan uzak tutmak için çalışmaya devam edeceğiz. İyi ki Elfida var, iyi ki Elfida gibi çocuklarımız var. Biliyoruz ki hiçbir engel, bizi hayallerimize ulaşmaktan alıkoyamaz" diye konuştu.



Sanatçı Levent de Elfida'nın en büyük hayalinin kendisiyle tanışmak olduğunu öğrenince teklifi tereddütsüz kabul ettiğini söyledi. Hiçbir şeyin minik bir kalbin mutluluğundan daha önemli olmadığını belirten Levent, "Bir hayale ortak olmak, mutlu olmak ve mutlu etmek için buradayım. Artık Elfida ile görüşeceğiz." dedi.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Yazarlar
Diğer yazarlar
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER