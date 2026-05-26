Kelime-i Tevhid nedir? Kelime-i Tevhid nasıl okunur? Kelime-i Tevhid bayramda nasıl okunur?

        İslam dininin en temel ifadelerinden biri olan Kelime-i Tevhid, Allah'ın birliğini ve tekliğini vurgulayan kutsal bir zikirdir. Müslümanlar için iman esaslarının özünü taşıyan bu ifade, hem günlük hayatta hem de dini gün ve gecelerde sıkça okunur. Özellikle bayram günlerinde tekbirlerle birlikte dile getirilmesi, bu zikrin önemini daha da artırır. Peki Kelime-i Tevhid bayramda nasıl okunur? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 07:23 Güncelleme:
        İslam dininin en önemli ifadelerinden biri kabul edilen Kelime-i Tevhid, Allah’ın birliğini ve tekliğini esas alan en temel zikirler arasında yer alır. İman esaslarının özünü yansıtan bu mübarek ifade, Müslümanlar tarafından hem günlük hayatta hem de özel dini zamanlarda sıkça zikredilir. Özellikle bayram günlerinde tekbirlerle birlikte okunması, manevi atmosferi daha da güçlendirir. Peki Kelime-i Tevhid bayramda nasıl okunur? İşte merak edilen ayrıntılar…

        KELİME-İ TEVHİD NEDİR?

        Kelime-i Tevhid, “Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed O’nun elçisidir” anlamına gelen bir iman ifadesidir. Arapça okunuşu şu şekildedir:

        “Lâ ilâhe illallâh, Muhammedün resûlullâh.”

        KELİME-İ TEVHİD BAYRAMDA NASIL OKUNUR?

        Bayram günlerinde Kelime-i Tevhid, genellikle teşrik tekbirleriyle birlikte veya ayrı olarak zikredilir. Kurban ve Ramazan Bayramı süresince Müslümanlar, Allah’ı anmak için sık sık tekbir getirir ve Kelime-i Tevhid okur.

        Bayramda okunuş şekli genellikle şu şekilde olur:

        Tek başına zikir olarak tekrar edilebilir.

        Tekbirlerle birlikte peş peşe okunabilir.

        Cemaat halinde topluca söylenebilir.

        Özellikle bayram namazı öncesinde ve sonrasında, ayrıca arefe gününden itibaren Kelime-i Tevhid ve tekbirlerin getirilmesi tavsiye edilir.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
