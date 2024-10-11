Kemal Akkaya: Borsa yeniden ilgi odağı olacak

Son haftalarda halka arz olan şirket sayısında da halka arzlara katılan yatırımcı sayısında da ciddi bir düşüş yaşandı.

Halka arza katılan yatırımcı sayısı 4 milyon yatırımcıdan 400 bin yatırımcı sayısına kadar geriledi. Yüksek mevduat getirisine bağlı olarak gelişen bu durumun geçici olduğunu ifade eden Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de faizlerin düşüş sinyali verdiğini söyledi.

Ülkemizde faizlerin yılsonuna doğru gerileme eğilimine gireceği tahminini dile getiren Akkaya, faizlerin inmesiyle borsada yatırım ortamının daha da iyileşeceğini, bu ortamda nitelikli işlerin de ayrışacağını belirtti.

Faiz indiriminin devamlılığı halinde bankacılık, gayrimenkul, otomotiv, beyaz eşya, demir-çelik gibi faize ters orantılı büyüyen sektörlerin sermaye piyasalarında daha dinamik hale geleceğini belirten Akkaya, uzun vadede katma değeri yüksek teknoloji ve know-how üretebilen firmaların halka arz olması gerektiğinin altını çizdi. REKLAM Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, İş’te Gündem’in sorularını yanıtladı: Bulls Yatırım Holding çatısı altındaki Bulls Yatırım Menkul Değerler, Türkiye’nin en genç aracı kurumlarından biri. Faaliyete başladığından bu yana şirket nasıl bir performans sergiledi?

Sanko Yatırım Menkul Değerler’i 2023 yılının son aylarında satın alarak unvanını değiştirdiğimiz Bulls Yatırım Menkul Değerler, o günden bu yana ciddi bir değişim geçirdi. Şirketi satın aldığımızda 19-20 kişilik bir kadrosu bulunan şirketimiz bugüne geldiğimizde her biri konusunda uzman ve tecrübeli 90 kişilik bir kadroya ulaşmış durumdadır. Bu büyümeye paralel olarak şirketimize profesyonel ve deneyimli personelleri dahil etmeye devam ediyoruz. Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılsonu karı 25 milyon TL iken bu kar 2024 yılının ilk yarısında 221 milyon TL’ye ulaşmış durumdadır. Bu performansıyla Bulls Yatırım Menkul Değerler, Sermaye Piyasası Birliği’nin verileriyle 2024 yılının en hızlı büyüyen aracı kurumu olmuştur. Tabii bu performansın altında çok büyük bir yatırım yatıyor. Kaliteli insan kaynağının yanı sıra teknolojiye çok ciddi bir yatırım yaptık. Teknolojik altyapımızı baştan aşağı yeniledik ve yenilemeye devam ediyoruz. Bu teknolojik ve dijital dönüşüm yolculuğumuz devam etmektedir. Tüm dijital uygulamalarımızı hızlı ve güvenilir bir şekilde müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına göre dizayn ediyoruz. Yeni kurgulanan bir aracı kurum olarak çok hızlı bir şekilde görüntülü hesap açma uygulamasını dünyanın her yerinden hesap açacak şekilde hayata geçirdik.

REKLAM Bulls Yatırım Menkul Değerler, bugüne kadar kaç halka arz gerçekleştirdi? Geniş yetkili bir aracı kurum olmasına rağmen 8 ay öncesine kadar hiçbir halka arza aracılık etmemiş olan şirket, biz devraldıktan sonra halka arzlara hızlı bir giriş yaptı diyebilirim. İlk halka arzımız olan Cem Zeytin’in halka arzını gerçekleştirdik. Halka arz sonrasında kısa süre içinde yüzde 30’un üzerinde getiri sağladı. 25 Eylül itibariyle Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri AŞ yani bilinen adıyla Binbin şirketimiz halka arz onayı aldı.

Kurumsal Finansman ekibimiz, Türkiye’deki en iyi ekiplerden birisi. Şubat 2024 ayında kurulmasına rağmen yaptıkları kaliteli işlerle öne çıkıyorlar. Bulls Grubu olarak halka açık birtakım firmalara yatırımlar yaptığınızı gözlemliyoruz. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Biz ortak olduğumuz firmaları dönüşüm ve inovasyon süreçlerinden geçiriyoruz. Kurumsal ve operasyonel mimarilerini gerekirse tekrar kurguluyoruz. Burada tek ana hedefimiz var; bu şirketleri verimlilik, istihdam ve karlılık olarak büyütmek. REKLAM Yatırım yaptığımız şirketlerden biri olan Link Bilgisayar’daki gelişmeler buna iyi bir örnek teşkil etmektedir. 2023’te 73 milyon TL ciro elde eden Link Bilgisayar, bu sene içinde ASELSANNET’ten 359 milyon TL değerinde tek bir projeden iş aldı.

Konu Binbin’den açılmışken sormak istiyorum, bu şirket hakkında düşük bilanço büyüklüğüne sahip olduğu yönünde eleştiriler var. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Yeni dünyanın ve yeni tüketici profilinin talep ettiği dijital çözümleri geliştiren Fintek’ler günümüz dünyasında çok önemli bir noktada duruyor ve iyi dizayn edilmiş uygulamalar çok ciddi şekilde büyüyorlar. Taslak izahnameye bakılarak Binbin hakkında bu tür eleştiriler yapıldı. Ama Binbin tam bir büyüme ve teknoloji şirketi. Şirket kurucuları oldukça genç, çalışkan ve vizyoner bir ekipten oluşmuş durumda. Buda şirkete çok ciddi bir dinamizm katıyor. Tüm dünyada teknoloji şirketlerine bu gözle bakılır ve büyüme potansiyeline bakılarak yatırım kararları alınır.

REKLAM Trendyol 2009’da 300 bin dolar sermaye ile kuruluyor. 2021’de değeri 16,5 milyar dolara yükseliyor ve bu seviyeden de 1,5 milyar dolarlık yatırım alıyor. Yani Binbin gibi teknoloji firmaları sürekli yatırım yaparak büyümekteler. Binbin’de daha kurulduğu ilk yıllarda pozitif FAVÖK ve karlılık oluşmaya başlıyor. Bu açıdan önemli. Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı olarak 2,5 yıl önce Binbin’e 100 milyon dolar değerleme ile yatırım yaptık. Şirket o günden bugüne ciddi bir büyüme trendi yakaladı. Geçmişte halka arzdan gelen geliri doğru noktalarda kullanarak devleşmiş firmalarımız var. Özellikle yazılım ve teknoloji sektöründe bunun örneği çok. Türkiye’de değerlemesi toplam 40-50 milyon dolarken borsaya gelip hepimizi gururlandıran unicorn olmuş, global oyuncu olmuş şirketlerimiz bulunmakta.

Ayrıca Binbin ne iş yapıyor diye sorarsak Binbin akıllı ulaşım işi yapmakla birlikte, ana işi aslında teknoloji. Yerli yazılımını üretmiş bir yazılım şirketi. Binbin’in çok güçlü bir yazılımcı ekibi var ve faaliyet gösterdiği 5 ülke içerisindeki hangi noktada scooter var, ne zaman şarja alınmalı, nereler penetre edilmeli, yılda kaç gün yağmur yağıyor, hangi şehre girilmeli veya çıkılmalı gibi verileri oluşturuyor. Bunun arkasında çok ciddi bir yazılım gücü var. Ayrıca bu araçları kullanan insanların çok büyük bir çoğunluğu 40 yaş altında. Türkiye gibi dinamik bir nüfusta, 5 milyon aktif kullanıcısı olan, 5 milyon genç nüfusa erişebilmiş bir şirketten bahsediyoruz. Bunun yanı sıra Binbin, sürdürülebilir ulaşım anlayışını benimseyip şehir içi ulaşımı yeniden tanımlamak ve çevre dostu ulaşım alışkanlığı kazandırmak için kurulmuş bünyesinde 500’ü aşkın kişiye istihdam sağlayan bir firma.

REKLAM Normal şartlarda Türkiye’de böyle bir pazara girmek isteyen bir perakende ya da bir teknoloji şirketi bile bugün halka arz büyüklüğünden çok daha fazlasını sadece bu veri için ödeyebilir. Çünkü bütün hayatımız veri! Aslında kıymetli olan şey bu biriktirilen veri. Gelecekte bu dataya sahip şirketlerin çok ciddi büyüyeceklerini düşünüyorum. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) birkaç ay öncesine kadar haftada 2-3 şirketin halka arzını onaylarken son zamanlarda onay sayısının azaldığını görüyoruz. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülkemizde çok uzun yıllar sermaye piyasalarında hisse senedine yatırım yapan yatırımcı sayısı 1 milyon seviyelerindeydi. Bu 1 milyon yatırımcının önemli kısmı da tutar olarak küçük bakiyelerden oluşmaktaydı. 2019 ve 2020 yılında özellikle halka arzların revaçta olması Pandemi ve düşük faiz ortamından kaynaklanan alternatifsizliğin etkisi ile hisse senetlerine yatırım yapan yatırımcı sayısı 1 milyondan 8 milyon seviyesine kadar gelmiştir. Yatırımcı sayısındaki bu önemli artış sermaye piyasalarımızın tabana yaygınlaşması için çok önemli bir kazanım olmuştur. Halka arzların zirve yaptığı noktada halka açılan firmalara yaklaşık 4 milyon kişi başvuruda bulundu. Şuanda faiz getirisi daha cazip durumda. Yüzde 15-20’den yüzde 45-50 mevduat getirisi olan bir faiz ortamına ulaştık. Risksiz kazancın bu kadar yüksek olduğu bir ortamda halka arzlara da ilgi düştü. Şuanda yaklaşık 400-500 bin kişi halka arzlara katılıyor.

REKLAM Türkiye’de de faizlerin inmeye başlamasına paralel olarak borsada yatırım ortamının daha da iyileşeceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde halka arza katılım sayısının tekrar artacağını, katma değeri yüksek, savunma sanayimize, teknolojik gelişmemize katkıda bulunacak aynı zamanda ihracatımızı da güçlendirecek nitelikli firmaların halka arz piyasasında ayrışacağını düşünüyoruz. Sizce, önümüzdeki dönem hangi sektörler borsada daha cazip olacak? Şuanda faizlerin yüzde 50’ler civarında olduğunu belirtmiştim ama önümüzdeki dönemde gevşeme bekliyoruz. Bu yıl bitmeden Türkiye’de bir faiz indirimi olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü göstergeler bunu işaret ediyor. Faiz indiriminin devamlılığı halinde bankacılık, gayrimenkul, otomotiv, beyaz eşya, demir-çelik gibi faize ters orantılı büyüyen sektörlerin daha dinamik bir hale geleceğini düşünüyoruz. Yani konutla ilgili, faize daha duyarlı tüketime yönelik sektörler önümüzdeki dönem ön plana çıkacak. Son 1,5 - 2 senedir bu sektörler çok geride kaldı. Bunun ana nedeni de faizdi. Şimdi faizlerin gevşemesi bu sektörleri önümüzdeki dönem ön plana çıkaracak.