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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul mitingi ne zaman ve nerede?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi için geri sayım sürüyor. Seçime günler kalmasıyla liderlerin mitingleri de hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek büyük İstanbul mitinginin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağını araştırıyor. İşte Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingine ilişkin detaylar...

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  • Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul mitingi ne zaman? Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul mitingi saat kaçta ve nerede?

    Türkiye'deki seçim atmosferi yoğunlaşırken liderler de ara vermeden miting yapmaya devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanını dolaşarak 81 ildeki vatandaşlarla bir araya gelen liderlerin seçim hazırlığı tam gaz devam ediyor. Gözler ise büyük İstanbul mitingine çevrildi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul mitingi ne zaman? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul mitingi saat kaçta ve nerede? İşte konuya ilişkin bilgiler...
  • Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul mitingi ne zaman? Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul mitingi saat kaçta ve nerede?

    MİLLET İTTİFAKI CUMHURBAŞKANI ADAYI KILIÇDAROĞLU'NUN İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN?

    Millet İttifakı liderlerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda yapılacak.
  • Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul mitingi ne zaman? Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul mitingi saat kaçta ve nerede?

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN MİTİNG PROGRAMI

    CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs'a kadar 25 ile daha giderek miting yapacak. 7 Mayıs'a kadar Ağrı, Antalya, Van, Sinop, Kırşehir, Erzincan gibi 13 şehirde miting yapacak. Son hafta ise, 12 şehirde miting yapacak. Kılıçdaroğlu, son mitingi ise 12 Mayıs'ta Samsun ve Ankara'da gerçekleştirecek.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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