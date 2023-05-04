KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN MİTİNG PROGRAMI

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs'a kadar 25 ile daha giderek miting yapacak. 7 Mayıs'a kadar Ağrı, Antalya, Van, Sinop, Kırşehir, Erzincan gibi 13 şehirde miting yapacak. Son hafta ise, 12 şehirde miting yapacak. Kılıçdaroğlu, son mitingi ise 12 Mayıs'ta Samsun ve Ankara'da gerçekleştirecek.