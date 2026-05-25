Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne getirildi
CHP Genel Merkezi'nde dün yaşanan hareketliliğinin ardından bugün de genel başkanlık hazırlıkları dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam odasına asılacak çerçeveli siyah beyaz fotoğraflar parti binasına getirildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun masasına konmak üzere hazırlanan 'genel başkan' yazılı isimlik de makam odasına çıkarıldı
Giriş: 25 Mayıs 2026 - 18:46
CHP’de son günlerde yaşanan gelişmeler siyasi gündemdeki yerini koruyor. Dün parti genel merkezinde yaşanan gerginlikler dikkatleri çekerken, yaşananlar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
MAKAM ODASINA ASILACAK
Bugün ise genel başkanlık koltuğuna oturması beklenen Kemal Kılıçdaroğlu için genel merkezde hazırlık yapıldığı öğrenildi.CHP Genel Merkezi'ndeki genel başkanlık makamındaki masaya konulmak üzere isimlik getirildi
Kılıçdaroğlu’nun makam odasına asılmak üzere çerçeveletilmiş siyah beyaz fotoğrafların parti binasına getirildiği belirtildi.
