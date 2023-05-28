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Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçları 2023 Kemal Kılıçdaroğlu il il oranları

Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri 17.00'de sandıkların kapanmasıyla son buldu. Oy sayım süreci devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları duyurulmaya başladı. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu il il oy oranı Habertürk'ün seçim sonuçları ekranı üzerinden takip edilebiliyor. İşten 28 Mayıs 2023 Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonucu ile oy oranları

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  • Kemal Kılıçdaroğlu Seçim Sonuçları 2023: Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve İl İl Oy Oranı

    14 Mayıs günü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Seçimi adayların herhangi birinin yüzde 50+1 salt çoğunluğa ulaşamaması sebebiyle seçimler ikinci tura kaldı. İlk turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,88 oy aldı. 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimleri için sandık başına gidilirken; seçmenlerin gözü "Kemal Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçları...
  • Kemal Kılıçdaroğlu Seçim Sonuçları 2023: Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve İl İl Oy Oranı

    KEMAL KILIÇDAROĞLU SEÇİM SONUÇLARI 2023 HABERTURK.COM SEÇIM SAYFASINDA

    YSK, yayın yasağını 18.15 itibarıyla kaldırdı. Anadolu Ajansı'nın resmi olmayan verilerine göre, saat 18.20 itibarı ile,

    Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 56,36

    Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 43,64 oy almış durumda.

    İl il ve ilçe ilçe Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları ve oy oranı hakkında aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bilgi sahibi olabilirsiniz. 

    KEMAL KILIÇDAROĞLU SEÇİM SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 
  • Kemal Kılıçdaroğlu Seçim Sonuçları 2023: Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve İl İl Oy Oranı

    SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? 

    YSK, saat 18.15 itibarı ile yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı. 28 Mayıs 2023 Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Seçim Sonucu sayfasından takip edilebiliyor.

    2. TUR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
  • Kemal Kılıçdaroğlu Seçim Sonuçları 2023: Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve İl İl Oy Oranı

    14 MAYIS KEMAL KILIÇDAROĞLU SEÇİM SONUÇLARI NASILDI?

     

    14 Mayıs seçim sonuçları YSK tarafından açıklandı. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17 ve adaylıktan çekilen Muharrem İnce ise yüzde 0,43 oranında oy aldı. 
  • Kemal Kılıçdaroğlu Seçim Sonuçları 2023: Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve İl İl Oy Oranı

    İLK TURDA CUMHURBAŞKANI ADAYLARI NE KADAR OY ALDI? 

    Toplamda 55 milyon 833 bin 175 oy kullanıldı. Bu oyların 1 milyon 37 bin 101 tanesi geçersiz sayıldı. 

    Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan toplamda 27 milyon 133 bin 837 kişiden oy alarak yüzde 49.52 oy aldı. 

    Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu toplamda 24 milyon 594 bin 932 kişiden oy alarak yüzde 44.88 oy aldı. 

    Memleket Partisi adayı Muherrem İnce toplamda 236 bin 97 kişiden oy alarak yüzde 0.43 oy aldı. 

    Ata İttifakı adayı Sinan Oğan toplamda 2 milyon 831 bin 208 kişiden oy alarak yüzde 5.17 oy aldı. 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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