Kemal Kılıçdaroğlu: Şifa süremiz uzamasın

HABERTURK.COM

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımda şunları söyledi...

Öyle bir an gelir ki durmanın verdiği acı devam etmenin verdiği acıyı geçer. İşte o anda önünüzde bir eşik belirir. Yavaş yavaş geriye dönmekte olan şeyin yaşama sevinciniz olduğunu ve tekrar derin ve özgürce nefes almanın mümkün olduğunu anlarsınız.

Bu eşiğin üstesinden sadece sevgi ve şefkatle geçebilirsiniz. Akabinde derin bir şifa sürecine girersiniz. Bu şifa süreci tamamlandığında berrak, tertemiz, mutlu bir hayat önünüze serilir.

Ama unutmamak gerekir ki o eşik öncesi olabilecek korkunç olaylar maalesef sonra yaşanacak şifa sürecini de uzatır. Her gün görüyoruz ki karşımızdaki radikaller koalisyonu gözünü karartmıştır. Korkunç şeyler yapmaya hazırlar. Biz mutlaka kazanacağız da sonrasındaki şifa sürecimiz uzamasın, yıllar almasın diyorsanız ilk turda bu eşiği geçmek zorundayız.

Ve bir mesele daha ilk turda bitirebileceksek belirtmek zorundayım ki mutlaka ama mutlaka bugünkü muhalefetin en çok vekil çıkaracağı şekilde bitirmek zorundayız. En çok milletvekili sistemi hızlı şekilde değiştirmek demektir. Yani özetle izdirhamım şu aşamada değiştirmek istediğimize odaklanın değişimin kendisine değil. Çünkü değiştirmek istediğimizi gönderdiğimizde hemen yeni sisteme geçeriz. Ve bu yeni sistemde en küçük topluluklar, bireyler bile rahatlıkla fikirlerini söyleyebilecekler. Bunun için de muhatap bulabilecekleri ortama kavuşacaklar. Sesleri rahatlıkla duyulacak. Bana isteyen istediği kadar sert muhalefet yapabilecek. Amaç zaten tam da bu. Yani demokrasi, yani düşünceyi ifade özgürlüğü. Türkiye'yi önce muhalefet yapılabilir hale getirmek. Sonrası herkes için kolay. Onun için ilk turda bitirmemiz lazım. Bu nedenle bilinçli oy kullanmanızı rica ediyorum. Haydi ilk turda bitirelim bu işi. Sonra Bay Kemal'e ne istersen de. Hatta aç ağzını yum gözünü. Başım üstüne.