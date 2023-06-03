Kemal Özdeş: Bu seneki hedefimizi gerçekleştirmiş olduk

İHA

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında sahasında karşılaştığı Beşiktaş’a 5-2 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özdeş, bu sezonki hedeflerini yerine getirdiklerini ifade ederek, “Kendi sahamızdaki son maçı. Formda Beşiktaş’a 5 gollü kaybetmek üzücü. Maçın hikayesinde oyunun ilk yarısında 20 dakika bölümde işler yolunda giderken doğru yerleşimle ataklar yaptık. Seken top sonrası 20. dakika Beşiktaş’ın ilk atağında 1-0 geriye düşmek oyuna tutunmak. Benzeri pozisyonda savunma arkasına atılan pas ve koşu, 2-0 geriye düşmek problem. İkinci yarı format değiştirerek oynayalım istedik. Gol atma çabasıyla oyuna ortak olmaktı amacımız. İlk yarısına oranla takım oyunu oynamaya çalıştık. Bu kez benzer pozisyonda 3-0 geriye düştük. En üzücü olan 4. yediğimiz golde savunmamızın durması. 4-2 biraz umutlandırdı. Son uzatma bölümünde 5-2. Beşiktaş’ı kutluyorum. Yetenekli bir takım. Son ana kadar yarışı sürdürdüler. Biz de çok önemli oyunlar oynadık. Puanın sıkışık olduğu dönemde 4 maçta 10 puan topladık. 1 maçımız kaldı, Karagümrük’e karşı kazanıp bulunduğumuz konumu korumak istiyoruz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu maça gelene kadar önemli duruş gösterdiler. Bu seneki hedefimizi gerçekleştirmiş olduk. Gelecek yıl planlaması başlayacak, daha güçlü Kasımpaşa kurmak için çalışacağız. Umarım yeni sezon tüm takımlarımıza güzellikler getirir” şeklinde konuştu.