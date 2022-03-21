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Kemal Sunal'ın yıllar sonra ortaya çıkan videosu duygulandırdı

Türk sinemasının efsane isimlerinden olan Kemal Sunal'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Ali Sunal ile dans ettiği video yıllar sonra ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın yıllar sonra ortaya çıkan videosu duygulandırdı
Yıllar sonra ortaya çıkan videosu duygulandırdı
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HABERTURK.COM

3 Temmuz 2000'de hayatını kaybeden usta sanatçı Kemal Sunal'ın (55), vefat etmeden önce çekilmiş bir videosu sosyal medyada paylaşıldı.

Fatih Ürek'in seslendirdiği Grup Laçin'in 'Bekar Gezelim' adlı şarkısı eşliğinde Kemal Sunal'ın kendisinin izinden giderek oyuncu olan oğlu Ali Sunal ile dans ettiği görüntüler sevenlerini duygulandırdı.

Usta oyuncunun oldukça neşeli olduğu ve dans ettiği görüntüleri ilk kez gören sosyal medya kullanıcıları, Kemal Sunal'a bir kez daha sevgi ve saygı duyduklarını dile getirdi. Videoya "Mekanı cennet olsun, sanki hiç gitmemiş gibi..." şeklinde yorumlar yapıldı.

Fatih Ürek de o görüntüleri, Instagram'dan "Benim için çok önemli ve değerli bir video teşekkürler. Saygıyla ve sevgiyle Kemal Sunal." notuyla yayınladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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