Keman virtüözü Robert Lakatos AKM'de

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), aralık ayının ilk konserinde romantik dönemin güçlü senfonik mirasını sahneye taşıyor. 5 Aralık Cuma akşamı Sırp kemancı Robert Lakatos'u İstanbul'da müzikseverlerle buluşturacak

        Giriş: 03.12.2025 - 14:13 Güncelleme: 03.12.2025 - 14:13
        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, 5 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’de klasik müzik dünyasının dikkat çeken isimlerinden ünlü Sırp keman virtüözü Robert Lakatos’u Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda müzikseverlerle buluşturuyor. Kemandaki ustalığı ve teknik hâkimiyetiyle tanınan Lakatos, keman repertuvarının en zorlu eserlerinden biri kabul edilen Henryk Wieniawski’nin Birinci Keman Konçertosu’nu yorumlayacak. Sanatçı, etkileyici sahne enerjisi ve yorumları ile unutulmaz bir müzikal deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

        Alfonso Scarano
        Alfonso Scarano

        Konserin ikinci bölümünde ise uluslararası başarıları ile tanınan ünlü İtalyan şef Alfonso Scarano, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nı yönetecek. Orkestra, Felix Mendelssohn’un Edinburgh’daki Holyrood Şapeli’nden aldığı ilhamla bestelediği, klasik müziğin en kendine özgü ve etkileyici eserlerinden biri olan İskoç başlıklı Üçüncü Senfoni’yi yorumlayacak.

        Program:

        Henryk Wieni̇awski, Keman Konçertosu No.1 Fa Diyez Minor Op.14

        Felix Mendelssohn Senfoni No.3 La Minor Op.56 “İskoç”2

        #İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
        #Robert Lakatos
        #AKM
