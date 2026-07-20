Kemer'de "Dumansız Plaj" uygulaması başladı

Kemer Belediyesi, "Dumansız Plaj" uygulamasını Mustafa Ertuğrul Aker Halk Plajı'nda hayata geçirdi. Uygulama ile sigara kullanımından kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılması, özellikle sigara izmaritlerinin sahillere ve denize ulaşmasının önlenmesi, daha temiz kıyılar oluşturulması ve sağlıklı ortak yaşam alanlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Antalya Valiliği tarafından yayımlanan 3 Haziran 2026 tarihli ve 2026/4 sayılı "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Dumansız Plaj Uygulama Talimatı" genelgesi kapsamında başlatılan uygulama, Kemer'deki ilk dumansız plaj olma özelliğini taşıyor.

Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce Deniz Çöpleri Antalya İl Eylem Planı doğrultusunda dikkat çekici bir çevre farkındalığı çalışmasına imza atıldı.

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Kemer sahillerinde gerçekleştirilen kıyı temizliklerinde toplanan yaklaşık 5 bin sigara izmariti, deniz ekosisteminin önemli simgelerinden biri olan caretta caretta figürüne dönüştürüldü.

Tamamı sahillerden toplanan izmaritlerle hazırlanan heykel, vatandaşlar ile yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı oldu. Öte yandan heykelin bulunduğu alana bilgilendirme panoları da yerleştirildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Doğal güzellikleriyle dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kemer'imizi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Dumansız Plaj uygulamamızla hem çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hem de vatandaşlarımızda çevre bilinci oluşturmayı hedefliyoruz. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi ve Deniz Çöpleri Antalya İl Eylem Planı kapsamında denizlerimizi, sahillerimizi ve doğal yaşamı korumaya yönelik çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."