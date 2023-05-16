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Haberler Gündem İstanbul Kemerburgaz'a yarı olimpik yüzme havuzu
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Eyüpsultan'da Kemerburgaz'a yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak

Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz'a bin 300 metrekarelik alanda yarı olimpik yüzme havuzu tesisi yapacak. Havuz binasında soyunma odaları, kafeterya ve idare gibi bölümler bulunacak

Kemerburgaz'a yarı olimpik yüzme havuzu
İHA

İstanbul'un Eyüpsultan Belediyesi, ilçeye yeni bir yüzme havuzu kazandırmak için çalışmalara başladı. Hazırlanan projeyle Kemerburgaz'a yarı olimpik bir yüzme havuzu inşa edilecek.

Akşemsettin ve Topçular bölgelerine yapılan havuzların ardından Kemerburgaz bölgesine hizmet verecek olan havuzun inşaatının en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Toplamda 2 bin metrekare inşaat alanı bulunan yarı olimpik yüzme havuzu tesisi, bin 300 metrekarelik alanda yer alacak. Havuz binasında soyunma odaları, kafeterya ve idare gibi bölümler bulunacak.

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