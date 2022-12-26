Kempinski ve Nef'ten işbirliği

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Kempinski Grubu ile Nef arasında Sapanca ve Gölköy Bodrum'daki projeler için anlaşma yapıldı. İşbirliği ile konut sahiplerine lüks bir resortun deneyimleri ve ultra lüks yaşam vaat ediliyor.

Kempinski Grubu İcra Kurulu Başkanı ve Kempinski AG Yönetim Kurulu Başkanı Bernold Schroeder, "Kempinski, 32 yıl önce Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un açılışından bu yana Türkiye'de konaklama pazarının gelişiminde aktif bir oyuncu olmuştur. Bu prestijli yeni projeler, lüks alanda köklü gayrimenkul geliştiricileri tarafından sunulan markalı konutlara yatırımcıların artan iştahını yansıtıyor. Bu olağanüstü projeleri yönetmek için Türkiye'nin önde gelen lüks gayrimenkul markalarından biri olan Nef tarafından seçilmekten gurur duyuyoruz.” dedi.

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ise, “Bu noktada Amerika, Londra, Dubai, Kazakistan ve Almanya'da prestijli yerel markalarla iş birliği içinde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bugün, dünyanın en köklü lüks otelcilik markası Kempinski ile işbirliğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

75 dönümlük bir yamaçta yer alan Kempinski Residences Nef Reserve Gölköy Bodrum, 106 özel villaya ev sahipliği yapacak. 2+1’den 6+1’e değişen seçenekleriyle proje, 2026 yılında hizmet vermeye başlayacak.

130 MİLYON DOLARLIK KEMPINSKI RESIDENCES SAPANCA 2026'DA KAPILARINI AÇACAK

130 milyon dolar yatırım bedeli ile hayata geçirilen Kempinski Hotel & Residences Sapanca, İstanbul'a 140 kilometre uzaklıktaki Sapanca Gölü'nde lüks yaşam vaat ediyor. 200 otel odası ve suitin yanı sıra 90 villa ve 138 konak daire tasarlandı.

Erden Timur, projeyle ilgili "İstanbul’a en yakın lokasyondaki ve en yüksek prim potansiyeli olan bölgelerden biri Sapanca. Doğasıyla, lokasyonuyla, Nef mimari yaklaşımı ve Kempinski hizmetleri bir araya gelince ortaya inanılmaz büyük bir değer çıkıyor. Projedeki villaları beş farklı stilde planladık. Mimari detaylar üzerine titizlikle çalıştık. Her birinin geniş veranda ve terasları var. Yüksek tavanlarla ve entegre mutfak tasarımıyla çok az projede görebileceğiniz lüks bir yaşam alanı tasarlamaya özen gösterdik. Burada doğa ile iç içe dört mevsimi doya doya yaşayabileceksiniz. Villa hem rezidans konseptinde farklı seçenekler sunduğumuz projede inşaatımız başladı, henüz lansman yapmadık. Teslimleri de 2026 yılında planlıyoruz" dedi.



Bernold Schroeder ise "Yatırımcıların yüksek beklentilerini ve en lüks seviyede gelişen yaşam tarzlarını karşılayan, dış mekanlara ve doğal ortamlara erişimin yanı sıra kişiselleştirilmiş lüks yaşam tarzı hizmetlerinin sağlandığı konutlara artan talebi bu projeler tam olarak karşılıyor. Yakın zamanda duyurusunu yaptğımız Çeşme, İstanbul ve Dubai'deki diğer rezidanslarımız gibi, yeni Nef projelerinde de yaşam kalitesine önem veren seçkin ve seçici kişileri hedefliyoruz. Yakın zamanda duyurulan Dubai, İstanbul ve Çeşme'deki Kempinski rezidansları gibi bu iki yeni Nef projesi de Türkiye'yi, Kempinski portföyünde en hızlı büyüyen destinasyon haline getiriyor" ifadelerini kullandı.